Sous les yeux d’Ancelotti et d’Arteta, Gunners et Toffees ont fait peine à voir

« PREMIER LEAGUE – Au terme d’un match d’un ennui sans nom, Everton et Arsenal ont fait match nul 0-0 à Goodison Park en ouverture de la 18e journée du championnat. Sous les yeux de Carlo Ancelotti et de Mikel Arteta, nommés respectivement entraineur d’Everton et d’Arsenal cette semaine, les Gunners (9e) et les Toffees (15e) ont affiché leur limite du moment. »







