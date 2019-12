Réforme délicate en vue pour les APL

La mesure, technique et explosive, a été repoussée plusieurs fois. A partir de janvier, les aides au logement sont réactualisées tous les trimestres en fonction des revenus des douze mois écoulés : l’allocation versée début 2020 est ainsi calculée sur la base des revenus de décembre 2018 à novembre 2019. Auparavant, elles n’étaient réactualisées qu’une fois l’an, selon les revenus de l’année N-2. Grâce au prélèvement à la source, les caisses peuvent connaître les revenus quasiment en temps réel et ajuster plus rapidement les prestations versées. Une réforme de bon sens, qui va générer de gros changements parmi les 6,5 millions de bénéficiaires.

Près d’1,2 milliard d’économies

Certains, dont la situation économique s’est dégradée l’an passé, vont voir leur aide progresser, comme les travailleurs passant à temps partiel. Mais d’autres, ayant vu leurs revenus grimper, vont y perdre. Ils seront plus nombreux puisque la situation de l’emploi et le niveau de vie des ménages se sont améliorés. D’ailleurs, Bercy espère 1,2 milliard d’euros d’économies pour 2020.

Les associations ne contestent pas le bien-fondé de la mesure, mais auraient souhaité une étude d’impact. Elles pointent aussi un risque pour les jeunes actifs précaires. Si la réforme ne change rien pour les étudiants ou les chômeurs, elle risque de défavoriser les moins de 25 ans qui entrent dans la vie active à des salaires inférieurs à 1 300 euros par mois. « Ils bénéficiaient d’une dérogation leur permettant de garder provisoirement leur aide, ce ne sera plus le cas demain », déplore Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre. Le sujet est hautement inflammable. Emmanuel Macron traîne déjà comme un boulet la baisse de 5 euros décidée à l’été 2017 pour boucler le Budget. Plus discrètement, l’exécutif a ensuite gelé l’évolution des allocations, qui étaient indexées sur l’indice des loyers, en 2018. Puis leur revalorisation a été limitée à 0,3 % en 2019 et 2020.*