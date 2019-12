Dès 23h00, le Jazz se rend à Charlotte où les Hornets en surprennent plus d’un. Ensuite, on ira au Madison Square Garden où les Bucks rendent visite aux Knicks. Plus tard dans la nuit, Kawhi Leonard aura les oreilles qui sifflent à San Antonio, tandis que les Rockets se déplacent chez des Suns en pleine déconfiture.

Au petit matin, les Blazers peuvent infliger aux Wolves leur 10e défaite de rang !