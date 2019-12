Moe Harkless, un défenseur de missions

« Il s’agit plus ou moins de savoir qui on va affronter. Ce sont les devoirs à faire. Les joueurs sont vraiment bons, et personne ne va vraiment les éteindre et les laisser à zéro point » rappelle Moe Harkless dans le LA Times. « Ça n’arrivera pas et la clé est simplement d’essayer de leur compliquer les choses le plus possible. »

Pour que Paul George et Kawhi Leonard gardent des forces en attaque, Moe Harkless se sacrifie donc en défense. Il aide sur n’importe quel joueur. Il compense des retards. De l’autre côté du terrain, il est aussi dans le sacrifice avec ses écrans, ou pour se poster dans le corner pour écarter le jeu.

« Je regarde beaucoup de basket, et j’essaie de regarder beaucoup de matches à la maison » poursuit-il. « Dès qu’on a un match, je regarde s’ils vont jouer. S’ils ne jouent pas, je bascule, et je regarde les trois principaux joueurs, et leurs principaux systèmes. »

Cette nuit, il a fallu composer avec les fautes de Pat Beverley mais aussi le coup de chaud de Russell Westbrook quand James Harden était sur le banc. Si le plan anti-Harden a plutôt bien fonctionné, les Clippers ont été déstabilisés par l’agressivité de son coéquipier. Pourtant, Moe Harkless reste persuadé que la variété des défenseurs de Los Angeles devrait perturber les meilleures attaques de la NBA.

« C’est qui est bien, c’est qu’on possède plusieurs joueurs capables de défendre, et beaucoup de gars qui peuvent défendre à un niveau élevé » assure ainsi l’ancien de Portland. « C’est difficile pour les attaquants de trouver des solutions. Pat est un défenseur différent de moi. Kawhi est différent de Pat. C’est comme si on pouvait frapper nos adversaires avec des joueurs différents à des moments différents du match. Parfois, c’est compliqué pour un attaquant car il ne sait pas à qui il aura affaire. »

Mais les Rockets ont prouvé aussi cette nuit que c’était compliqué lorsqu’un joueur prend le match à son compte comme Russell Westbrook, et qu’il casse les lignes. « On en avait parlé avant le match » assure Doc Rivers. « On s’était dit que lorsque Harden est sur le banc, Russ redevient le Russ d’OKC et on ne l’a pas très bien géré. »