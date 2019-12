‘L’Union doit créer de nouveaux champions », dit Vestager

Dans un vaste bureau très lumineux, au 12e étage du Berlaymont, à Bruxelles, Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission von der Leyen en charge de la Concurrence et du numérique, vient de prendre ses quartiers. Grande, souriante, affable, la poignée de main énergique, celle qui aurait servi de modèle à l’héroïne de la série Borgen est officiellement le deuxième personnage le plus important de l’institution européenne. L’ex-commissaire à la Concurrence, surnommée « Tax Lady » par Donald Trump pour les sanctions record qu’elle infligea à Apple et Google, a dorénavant la lourde tâche de coordonner l’ensemble des politiques industrielles et numériques de l’Europe, secondée notamment par le Français Thierry Breton. Un poste clé pour la candidate malheureuse des libéraux à la présidence de la Commission. Malgré une inflexion qu’elle détaille à Challenges, elle tient ses positions de vestale du temple de la concurrence.

Challenges: Comment envisagez-vous votre nouveau rôle par rapport au précédent mandat ?

Margrethe Vestager: Cette Commission est différente de la précédente car elle a beaucoup plus de domaines de compétences. Mon rôle sera plus transversal, j’aurai à piloter le travail de plusieurs autres commissaires afin que tout cela s’inscrive dans une stratégie coordonnée et cohérente.

Vous avez annoncé que vous envisagiez une révision des règles de la concurrence. En quoi consistera-t-elle ?

La définition du marché pertinent date de plus de vingt ans. En 2015, deux universitaires très reconnus dans le domaine du droit de la concurrence ont examiné 15 cas de fusions qui nous ont été soumises pour comprendre notre définition de ce qu’est un marché. Ces experts nous ont suggéré d’examiner les marchés où il n’existe pas de prix. C’est ce que nous avons fait la première fois dans l’affaire Android. Nous cherchons à voir ce qui se passe lorsque vous n’avez pas de prix sur le marché : cela entraînera-t-il une baisse de la qualité ? Les consommateurs pourront-ils se reporter vers un autre service ?

Aujourd’hui, prendriez-vous la même décision d’empêcher la fusion Alstom-Siemens ?

Oui. Cette décision reposait sur le fait que dans deux domaines – la signalisation et les trains à grande vitesse -, il n’existait pas d’alternative en Europe. Le fait que les Chinois n’ouvrent pas leur marché, qu’il n’y ait pas de véritable réciprocité dans les appels d’offres, ce n’est pas le sujet ici. C’est un problème de concurrence en Europe.

Quand vous parlez de marchés sans prix, vous référez-vous aux services digitaux gratuits ?

J’espère vraiment que nous pourrons casser ce mythe de la gratuité dans le numérique. Ce n’est pas parce qu’un service est gratuit que vous ne payez pas. Vous payez avec vos données et même bien plus, à mon avis, que la valeur du service, sans la moindre chance d’apprécier la valeur de ce que vous cédez.

Pensez-vous que les sanctions prises lors de votre précédent mandat à l’encontre de Google ou Apple ont été efficaces ?

Dans nos décisions, il y a trois éléments. Le premier, ce sont les amendes que nous avons infligées pour punir un comportement passé. Le deuxième consiste à interdire les pratiques en cause. Le troisième, à prendre des mesures pour que la concurrence revienne. Ce troisième volet est crucial en raison de la nature de ces marchés numériques. C’est comme si un coureur s’était entraîné avec le meilleur coach, pendant que tous ses rivaux restaient enfermés dans les vestiaires. Il ne suffit pas d’ouvrir la porte en leur disant : « Allez-y maintenant, courez ! » Celui qui a empêché les autres de s’entraîner conserve bien sûr un énorme avantage.

Dans cette nouvelle économie de l’information, vous avez promis une politique européenne en matière de données. Quels sont vos objectifs ?

Pour que les entreprises technologiques européennes puissent croître, il faut des données. En Europe, nous avons la chance d’avoir des données de très grande qualité, notamment dans la santé publique. Nous veillerons à ce que les sociétés qui veulent monter des projets ensemble nous consultent au préalable afin de n’être jamais suspectées de vouloir construire un cartel.

Vous avez la responsabilité d’une stratégie industrielle commune. Comment va-t-elle prendre forme ?

Le plan batteries montre bien que la Commission a une stratégie industrielle. Il s’appuie sur 3,2 milliards d’euros de subventions publiques auxquels s’ajoutent 5 milliards d’investissements privés. C’est un projet de long terme, très risqué pour les entreprises, qui ne peuvent pas le financer seules.

Autrement dit, dans ce cas précis, les subventions se justifient ?

Oui, et ce n’est pas une nouvelle doctrine. La Commission européenne précédente l’avait déjà autorisé pour le secteur de la micro-électronique. Nous réfléchissons à l’étendre au domaine de l’énergie, afin de promouvoir l’hydrogène comme nouveau carburant.

Est-il trop tard pour créer un champion européen du numérique ?

Le but n’est pas forcément de se doter d’un Facebook européen, mais d’exploiter notre potentiel technologique. L’une des raisons pour lesquelles les géants technologiques chinois et américains sont devenus des géants tient au fait qu’ils se sont appuyés sur un vaste marché intérieur. Pour croître et faire des économies d’échelle, nos entreprises doivent tirer parti des 500 millions de consommateurs potentiels. Une grande partie de la force européenne réside dans l’environnement business to business. Qu’il s’agisse de la santé, de l’intelligence artificielle, de l’hydrogène, de l’Internet des objets ou des batteries, nous disposons en Europe d’entreprises qui sont à la pointe de la technologie dans leurs domaines.

La Commission von der Leyen a annoncé ses ambitions dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais les Etats membres ne sont pas tous sur la même longueur d’ondes…

Tout a changé en un an et demi. De 10 ou 11 Etats, nous sommes passés à 25 Etats qui ont finalement approuvé l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Bien que l’Europe ne représente que 10 % des émissions mondiales, elle peut montrer que la transition est faisable. La Commission va mettre tout en œuvre pour qu’investisseurs, entreprises et Etats membres aient la certitude que ce green deal va se faire. C’est quelque chose de géant, aucune génération dans l’histoire n’a eu à affronter un défi d’une telle ampleur sur une décennie seulement.

Challenges. Peut-on concilier lutte contre le réchauffement climatique et croissance économique ?

Margrethe Vestager. A partir du moment où vous avez un prix du carbone, le calcul de rentabilité devient plus facile pour les industriels. Sur la Bourse du CO 2 , qui a commencé à fonctionner, les prix ont augmenté. Investir dans l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable devient du coup une bien meilleure affaire que les obligations d’Etat à rendement zéro, voire négatifs…

A un moment charnière de son histoire, l’Union européenne fait face à une forte pression populiste. Comment comptez-vous y répondre ?

Vous pouvez être en désaccord avec votre maire, mais vous ne voulez pas non plus que votre mairie ferme. C’est la même chose pour l’Union européenne. Il y aura toujours des désaccords. L’important est que nous parvenions à bâtir des projets qui ont du sens et que les changements soient visibles sur le terrain. Le contrôle aux frontières, la lutte contre la cybercriminalité, les questions fiscales… Nous ne parviendrons à résoudre ces problèmes très complexes que si nous sommes ensemble.

Les projets technocratiques, sur les batteries ou la cybercriminalité, sont-ils suffisants pour mobiliser la jeunesse en faveur de l’Europe ?

Le grand nombre de jeunes qui se retrouvent dans la rue tous les vendredis pour dénoncer le réchauffement climatique révèle ce nouvel engagement. Ces jeunes gens investissent de leur propre temps. Ils ne postent pas un message sur Facebook ou une énième photo sur Instagram, ils se rassemblent pour de bon. J’y vois le point de départ d’un sursaut démocratique.

LA NUMÉRO 2 DE L’UNION EN 8 DATES

1968 Naît à Glostrup (Danemark).

1993 Diplômée d’économie de l’université de Copenhague.

1998 Ministre de l’Education et des Cultes.

2001 Députée.

2007-2014 Présidente du parti social-libéral danois.

2011-2014 Ministre de l’Economie et de l’Intérieur.

2014-2019Commissaire européenne à la Concurrence.

2019 Vice-présidente de la Commission européenne.