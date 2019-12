Luka Doncic va signer chez Jordan Brand !

Depuis le milieu de semaine, l’info était dans les tuyaux, et ce serait aujourd’hui confirmé : Luka Doncic, en fin de contrat avec Nike, va signer un contrat sur plusieurs années avec Jordan Brand. C’est une filiale de Nike, et Michael Jordan réalise un nouveau gros coup puisqu’il avait déjà signé Zion Williamson cet été.

Même si Nike reste le numéro 1 de la chaussure en NBA avec des superstars comme LeBron James, Kyrie Irving ou Kevin Durant et Paul George, Jordan Brand vient de réaliser deux coups énormes avec peut-être les joueurs les plus médiatisés de leur génération. Luka Doncic et Zion Williamson devraient ainsi éclipser Blake Griffin, Russell Westbrook, Chris Paul ou encore Jimmy Butler, les figures marquantes de Jordan Brand jusqu’à présent.

Côté rémunération, on peut s’attendre à ce que Luka Doncic soit sur les mêmes bases que Zion Williamson : 75 millions sur cinq ans.