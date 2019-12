Les Sixers « font peur », mais dans le mauvais sens du terme

« Je trouve qu’on fait peur, surtout ce soir. C’est facile le basket. Tu tires, si tu ne peux pas, tu passes, et tu bouges. » Joel Embiid, à l’image de ses partenaires, commence à en avoir marre de voir les Sixers enchaîner les mauvaises prestations : cette nuit, ils ont perdu leur troisième match de suite contre Dallas, le deuxième d’affilée à domicile alors qu’ils avaient gagné les quatorze premiers.

« Ce soir, on n’a pas mis un tir et on a mal défendu » constate le Camerounais, 33 points et 17 rebonds, qui estime que ce groupe plein de potentiel est parfois trop altruiste. « On a eu des tirs ouverts qu’il fallait tenter. Même si encore une fois, c’est un équilibre à trouver – problème que je rencontre : on te dit d’être plus agressif mais tu ne veux pas être égoïste. Au final, il faut créer quelque chose, il faut tirer si on est ouvert. Au pire on aura le rebond offensif. »

Une défense de zone qui ricoche sur celle des Sixers

Sauf que le club est 24e de la ligue dans cet exercice rendu encore plus compliqué par cette fameuse défense de zone sortie par Miami mercredi et reprise par Dallas hier. Un schéma qui fait déjouer les Sixers en attaque – 42% aux tirs et 30% de loin sur les deux rencontres – Brett Brown craignant logiquement que ses prochains adversaires s’y mettent. La venue des Wizards ce soir sera un test car Washigton est l’équipe qui l’utilise le plus en pourcentage.

Une zone qui provoque un autre problème par ricochet : « je pense que ça affecte ensuite notre défense, notre état d’esprit » regrette l’entraîneur. « Je ne supporte pas ça. Ce n’est pas nous. J’adore coacher ces gars, parce que je les respecte. Je trouve que notre esprit de compétition a pris un coup avec notre incapacité à scorer, et je crois que dans ces cas-là ça affecte ta défense. » Il faut rebondir à Philly, et vite : les Sixers sont sixièmes à l’Est, à une victoire des Celtics deuxièmes, mais les cadors ne les attendront pas.