Les Rayados décrochent le bronze (2-2 ; 4 tab 3)

Le CF Monterrey quitte Qatar 2019 avec le bronze autour du cou

Les Mexicains ont battu Al Hilal dans le match pour la 3e place

Il a fallu une séance de tirs-au-but pour départager les deux équipes

C’est au bout du suspense que le CF Monterrey a décroché la médaille de bronze de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019. Les Mexicains ont eu recours à une séance de penalties pour battre Al Hilal dans le match pour la troisième place, ce 21 décembre, à Doha. Les deux équipes n’avaient pu se départager à l’issue des 90 minutes réglementaires.

Les Saoudiens avaient pourtant pris le meilleur départ : leur capitaine Carlos Eduardo a ouvert le score de la tête à la 35ème minute. Ce « coup de boule » a eu le don de réveiller des Rayados en difficulté en ce début de match. Arturo Gonzalez a remis les pendules à l’heure dans le deuxième acte (55′) avant de voir son coéquipier Maxi Meza faire la différence cinq minutes plus tard.

Mais, entré en jeu six minutes plus tôt, l’inévitable Bafétimbi Gomis a relancé le suspense. L’attaquant français a repris victorieusement, de la tête, un joli centre d’Eduardo et remis les deux équipes à égalité. Il a même été tout près d’offrir le bronze aux siens mais le poteau de Luis Cardenas, élu par ailleurs homme du match, a repoussé la tentative de Bafé.

La décision s’est finalement faite aux tirs-au-but. Et à ce jeu, c’est Monterrey qui a été le meilleur. Les Rayados terminent donc sur le podium de la Coupe du Monde des Clubs 2019 !

Le saviez-vous ?

C’est la deuxième fois que Monterrey finit troisième de la compétition. Les Rayados ont décroché le bronze à Japon 2012. José Basanta était déjà, à l’époque, le capitaine du club mexicain.

Prix Alibaba Cloud du Match : Luis CÁRDENAS (Monterrey)

#



Qatar 2019: Monterrey – Al Hilal Players of C.F. Monterrey walk out on the pitch



Fans of C.F. Monterrey show their support



Players of C.F. Monterrey pose for a team photo



Edson Gutierrez of C.F. Monterrey and Carlos Eduardo of Al Hilal SFC



Carlos Eduardo of Al Hilal SFC scores his team's first goal



Carlos Eduardo of Al Hilal SFC celebrates with teammate



Carlos Eduardo of Al Hilal SFC celebrates scoring



Omar Kharbin of Al Hilal FC has a shot on goal



Maximiliano Meza of C.F. Monterrey celebrates



Arturo Gonzalez of C.F. Monterrey celebrates



Arturo Gonzalez of C.F. Monterrey scores



Arturo Gonzalez of C.F. Monterrey celebrates



Maximiliano Meza of C.F. Monterrey scores his team's second goal



Monterrey players celebrate



Antonio Mohamed, Head Coach of C.F. Monterrey looks on



Ali Albulayhi of Al Hilal SFC tackles Maximiliano Meza of C.F. Monterrey



Yasser Al-Shahrani of Al Hilal SFC is challenged by Jonathan Gonzalez of C.F. Monterrey



Maximiliano Meza of C.F. Monterrey celebrates



Bafetimbi Gomis of Al Hilal FC celebrates



Bafetimbi Gomis of Al Hilal FC celebrates after scoring



Luis Cardenas of C.F. Monterrey watches the ball cross the line









Fifa