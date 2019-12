Le ras de bol de Reggie Jackson

Deux petits matches, et puis c’est tout. Très ambitieux cet été après avoir enfin disputé une saison complète, Reggie Jackson est hélas scotché à l’infirmerie depuis octobre. Une IRM a révélé une fracture de fatigue aux lombaires, et il vient de rater 26 matches de suite. De quoi être frustré alors que l’équipe ne parvient pas à s’installer dans le Top 8 de sa conférence.

« Ça craint, surtout que je trouve que l’équipe a été si bien assemblée. Je m’attendais à ce que soit une autre grande année, et j’avais réalisé une très bonne intersaison » raconte le meneur des Pistons au Boston Globe. « Et puis au moment d’attaquer la présaison, j’ai plus ou moins senti une gêne. Ça a empiré, et finalement après deux matches, je ne pouvais plus continuer. »

Selon Dwane Casey, son meneur devra attendre la semaine prochaine pour savoir s’il est autorisé à reprendre l’entraînement. En attendant le feu vert des médecins, Jackson observe ses coéquipiers alterner le bon et moins bon… « J’ai le sentiment qu’on est toujours capables de le faire, mais on veut se donner une chance d’être impliqué dans la bagarre. Je pense que si on y arrive, on peut encore réaliser quelque chose de remarquable et ce ne sera pas une saison perdue. Andre (Drummond) est le plus ancien ici, et je suis le second plus ancien, et j’apprécie les éléments qu’on a formés, mais on doit être en bonne santé. Moi en particulier. Je n’ai pas eu la chance d’avoir la possibilité de rester en bonne santé, et c’est compliqué. »

C’est d’autant plus rageant qu’il n’avait donc manqué aucun match la saison passée, saison régulière et playoffs inclus, mais aussi parce qu’il sera free agent en fin de saison. Cette rechute tombe donc au plus mauvais moment. « Je ne me focalise pas sur ça. J’essaie juste de retrouver la santé et de revenir » assure-t-il. « Je veux juste revenir pour aider l’équipe à accomplir certains de ses objectifs. C’est le plus gros projet pour l’instant. »