Le coup de gueule de Ricky Rubio après la nouvelle défaite des Suns

Largement battus par le Thunder cette nuit, les Suns se trouvent dans une spirale négative, comme l’illustre ce cinquième revers de suite. Après un début de saison surprenant (7-4), l’équipe de Monty Williams n’a remporté que quatre de ses dix-sept derniers matches. La morosité est revenue dans l’Arizona et le fonds de jeu montré lors des premières semaines a disparu.

Pour Ricky Rubio, l’un des rares éléments exemplaires hier face au Thunder, l’équipe doit retrouver son sens du collectif.

« Nous sommes dans une période difficile où nous devons nous regrouper et ressembler à l’équipe que nous voulons être, » a-t-il expliqué à l’AZ Central. « J’ai dit au début de la saison que la question n’était pas de perdre ou gagner. Il s’agit de bâtir une identité et nous avons en quelque sorte oublié ça lors des derniers matchs. On peut le justifier par beaucoup de choses mais nous n’avons pas joué avec notre coeur ce soir. »

Des joueurs motivés par des prétentions individuelles ?

D’ordinaire positif, l’international espagnol laisse penser que le problème est profond, et sans doute engendré par des motivations individuelles.

« Qu’importe celui qui est sur le terrain, vous devez avoir confiance et faire ce qui est juste pour l’équipe avant vous-même. C’est la période des rumeurs de transfert, vous réfléchissez trop, votre agent vous appelle et vous dit que vous devez marquer plus de points ou ce genre de choses. Si nous croyons en cette équipe et au fait que nous allons faire quelque chose de spécial, nous devons être plus altruistes. »

Joueur le plus expérimenté de l’effectif avec ses neuf saisons au compteur, Ricky Rubio estime que l’équipe doit revenir aux fondamentaux et jouer avec davantage de passion.

« Nous ne sommes peut-être pas l’équipe la plus talentueuse mais nous devons avoir quelque chose de différent des autres et c’est le coeur, » a-t-il insisté. « Jouer de la bonne façon et faire confiance en notre culture. Depuis le premier jour, le coach a amené une excellente culture à cette franchise et nous devons la suivre (…) Je suis là pour aider cette jeune équipe à devenir la meilleure possible mais il ne s’agit pas de talent. Le talent est là. Il s’agit de la dureté avec laquelle on joue. »

Le mieux serait de réagir dès ce soir, mais l’adversaire est de taille : Houston !