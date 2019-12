Pour la deuxième question posée au début de cet écrit, la réponse est NON, NENNI, NADA, NO, OHO, لا… Pas question que le jeune Tebboune (il a 6 ans de moins que le général El Gaïd Salah qui va bientôt souffler son 80e pétard) s’affranchisse de la tutelle de la grande muette qui parle beaucoup. Cela ne s’est jamais produit en Algérie d’après 1962 et ce n’est pas parce que Tebboune n’est pas issu des rangs des fellagha que ça arrivera. (…)

