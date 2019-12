Firmino envoie les Reds sur le toit du monde (1-0 ap)

Liverpool sacré champion du monde des Clubs pour la 1ère fois de son histoire

Les Reds ont battu Flamengo en finale de Qatar 2019

Comme en demi-finale, Roberto Firmino a endossé le costume de héros

Liverpool est le nouveau champion du monde des clubs ! Les Reds ont battu Flamengo en finale de Qatar 2019, ce 21 décembre, à Doha. La décision s’est faite en prolongation, les deux équipes n’ayant pu se départager à l’issue des 90 minutes. Comme en demi-finale, c’est Roberto Firmino qui a fait pencher la balance côté anglais.

Une différence a pourtant failli se faire dès la première minute de jeu ! Superbement servi par Trent Alexander-Arnold, l’attaquant brésilien des Reds a une une occasion en or de trouver l’ouverture. Mais il a manqué sa tentative sous la pression de la défense brésilienne. Il saura se rattraper plus tard…

En attendant, c’est Flamengo qui a profité de l’aubaine en se montrant l’équipe la plus dangereuse durant la première période sous la houlette d’un Bruno Henrique menaçant à défaut d’être décisif. La mi-temps a fait du bien aux joueurs de Jürgen Klopp, plus entreprenants après la pause. Et c’est encore Firmino qui donne des sueurs froides au Mengao en frappant le poteau. Flamengo a eu du répondant, mais pas plus d’adresse dans le dernier geste à l’image de l’arrêt d’Alisson face à Gabriel Barbosa suite à une erreur de Trent-Arnold.

Alors qu’on approchait de la fin du temps réglementaire, Jordan Henderson puis Sadio Mané ont eu tour à tour deux occasions franches de faire plier le Fla, mais le gardien Diego Alves les a spectaculairement contrariés. Il n’a en revanche rien pu faire sur le tir de Firmino dans la prolongation…

Le Brésilien a ainsi privé ses compatriotes de Flamengo d’un quadruplé historique, offrant aux Reds leur premier sacre en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Prix Alibaba Cloud du Match : Roberto Firmino (Liverpool)

