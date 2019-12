fermeture d’une centrale nucléaire, Greta Thunberg… l’actualité de nos voisins européens

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Suisse, la fermeture de la centrale nucléaire Mühleberg. Son réacteur a été officiellement débranché vendredi 20 décembre après 47 ans de service. Le démantèlement complet doit s’étaler sur 15 ans. « Nous sommes convaincus que nous avons fait la bonne chose pour l’entreprise« , a expliqué Suzanne Thoma, la directrice BKW Energie. La Suisse a décidé de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima au Japon. Les quatre autres centrales fermeront elles aussi.

Greta Thunberg appelle à faire la grève

La jeune activiste de 16 ans, Greta Thunberg, continue son combat depuis chez elle, la Suède. Devant le parlement, elle veut alerter sur l’urgence climatique. Pour convaincre, elle a fait le tour du monde pendant plus d’un an et a appelé les jeunes de sa génération à faire grève. Enfin, la Belgique a condamné un haut fonctionnaire rwandais. Fabien Neretse a été condamné à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir participé au génocide des Tutsis en 1994. Il a toujours clamé son innocence.

