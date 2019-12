On a besoin des Zemmour, des Rioufol, des Finkielkraut, des Houellebecq, des Onfray, des Zineb, de tous ces trublions, ces empêcheurs de penser en rond qui nous délivrent de la pensée unique, de la bien-pensance, du politiquement correct, du coma intellectuel dans lequel nous plongent quotidiennement nos journaux télévisés. On a besoin d'oxygéner notre cerveau comme nos poumons ont besoin d'air. Zemmour comme les autres, on peut, c'est sain, ne pas être d'accord avec (…)

–

Société







Source link