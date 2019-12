Un bonus d’un million de dollars par joueur vainqueur pour le tournoi de mi-saison ?

La NBA est bien décidée à trouver des moyens de pimenter sa saison régulière, qui ressemble de plus en plus à un très long round d’échauffement avant les choses sérieuses en playoffs. Et l’une des principales idées d’Adam Silver est la mise en place d’un tournoi de mi-saison, qui aurait lieu entre Thanksgiving et Noël.

Si la ligue et le syndicat des joueurs se mettent d’accord, ce tournoi pourrait avoir lieu pour la première fois lors des 75 ans de la NBA, c’est-à-dire pour la saison 2021-2022.

Le problème, c’est de motiver tout le monde pour un tournoi honorifique et en plus d’un possible choix de Draft pour le club, l’idée serait d’accorder un bonus substantiel pour les joueurs gagnants : un million de dollars chacun !

La ligue espère ainsi motiver les joueurs mais selon ESPN, de nombreux dirigeants sont dubitatifs. Avec des salaires approchant les 40 millions de dollars par an, les superstars NBA vont-elles vraiment courir après un bonus d’un million de dollars ? Ou voudront-elles profiter de quelques jours de repos en cours de saison ?

Du côté des franchises aussi, ce tournoi de mi-saison n’emballe pas tout le monde, car il vient avec la perte de deux matchs à domicile, soit un manque à gagner de 6 à 8 millions de dollars pour les équipes les plus attractives.

Si le tournoi de mi-saison est apparemment très discuté, les deux autres propositions de la NBA, à savoir un tournoi pour déterminer les 7e et 8e de chaque conférence, et une sorte de « Final Four » à la place des finales de conférence, font davantage l’unanimité. Mais pour que les changements passent, il faut que les deux tiers des équipes (23 donc) valident les trois propositions de la ligue. Et ce n’est peut-être pas gagné…