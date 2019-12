Pékin exhorte les USA et la Corée du Nord à renouer rapidement le dialogue

PEKIN (Reuters) – La Chine a exhorté jeudi les Etats-Unis et la Corée du Nord à renouer le dialogue et à aplanir leurs divergences au plus vite face au regain de tensions entre Washington et Pyongyang au sujet des programmes nord-coréens de missiles balistiques et nucléaires.

Luo Zhaohui, vice-ministre chinois de Affaires étrangères, et Stephen Biegun, l’émissaire spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord, se sont rencontrés jeudi à Pékin et ont échangé leurs points de vue sur les moyens de parvenir par étapes à une dénucléarisation de la péninsule coréenne, a rapporté le ministère chinois des Affaires étrangères.

« Nous espérons que les parties concernées feront preuve de retenue, ferons un pas l’une vers l’autre, oeuvrerons via le dialogue à la réalisation d’interactions positives et parviendrons rapidement à un point de compromis pour parvenir à un règlement », a dit Luo Zhaohui à la presse, jugeant qu’une solution politique restait possible malgré les tensions récentes.

Stephen Biegun ne s’est pas exprimé en public au sujet de ses entretiens à Pékin.

La Chine est le principal appui de la Corée du Nord sur la scène internationale.

(Huizhong Wu, Roxanne Liu, Stella Qiu et Se Young Lee à Pékin, Twinnie Siu à Hong Kong; version française Bertrand Boucey)