RPD et RPL – Retraites et salaires du secteur public vont augmenter au 1er janvier 2020

Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik, les chefs des Républiques Populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) ont annoncé que les retraites augmenteront de 20 % et les salaires du secteur public de 26 % au 1er janvier 2020. Les deux républiques populaires ont annoncé en même temps l’augmentation synchronisée des retraites et des salaires du secteur public à partir du 1er janvier 2020. L’augmentation sera de 20 % pour les retraites et 26 % pour les salaires du secteur (…)

–

International







Source link