Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Vierge

● Horoscope Vierge – Amour

Si vous vivez en couple, le moment sera synonyme de stabilité. Sentiments profonds pour une vie à deux basée sur le partage et l’équilibre. Que vous soyez jeunes mariés ou ensemble depuis longtemps, priorité sera donnée à l’habitat et au cadre de vie. Envie de vous installer dans un nouveau logement, ou de refaire votre intérieur seront autant de projets qui renforceront les bases de votre avenir commun. Si vous êtes seul, dilemme en vue : d’un côté, Saturne va tempérer vos ardeurs ; mais de l’autre, Vénus risque de vous rendre nettement plus inflammable !

● Horoscope Vierge – Argent

Ce n’est pas cette fois que vous serez tenté de vivre au-dessus de vos moyens. Vous pourriez même obliger vos proches à limiter les dépenses superflues, histoire de préserver l’équilibre du budget familial. Et, comme vous recherchez toujours l’excellence dans tout ce que vous entreprenez, vous vous arrangerez pour gérer le mieux possible votre situation matérielle.

● Horoscope Vierge – Santé

Vu cette configuration de Pluton, vous pourriez avoir un peu mal au dos. Le remède ? Dormir sur un matelas ferme, aller à la piscine, vous détendre, et muscler vos trapèzes. Vous ferez alors coup double : soulager vos douleurs et affiner votre silhouette.

● Horoscope Vierge – Travail

N’hésitez pas à forcer votre chance si les choses semblent traîner en longueur. Cela fait déjà trop longtemps que vous attendez une promotion ou une occasion pour faire passer des idées neuves. Ne vous contentez plus de votre situation présente ; faites le tour du problème et allez-y franchement : avec l’appui de la planète Jupiter, cela devrait payer.

● Horoscope Vierge – Famille

Vos relations avec l’ensemble de votre famille seront beaucoup plus paisibles que dernièrement. Cependant, il faudra vous montrer plus vigilant concernant l’éducation de vos enfants. Evitez d’être laxiste mais, en même temps, veillez à ne pas vous montrer trop exigeant. Aidez vos enfants à évoluer plutôt que de leur reprocher ce qu’ils sont.

● Horoscope Vierge – Vie sociale

Voilà une journée qui s’annonce des plus fastes sur le plan social. Vous brillerez de tous vos feux et prendrez beaucoup de plaisir à mener une vie mondaine fort active. D’autant plus que, avec l’aide de Vénus, vous aurez l’art de cultiver et d’entretenir d’utiles relations. Pensez à cultiver aussi le fin art de la conversation.

● Horoscope Vierge – Citation du jour

Celui qui n’ose pas ne doit pas se plaindre de sa malchance (proverbe indien).

● Horoscope Vierge – Votre nombre de chance

450



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Vierge – Clin d’oeil

Surveillez-vous du coin de l’oeil pour éviter tout excès.

● Horoscope Vierge – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV