Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Verseau

● Horoscope Verseau – Amour

Avec cet environnement planétaire, vous vibrerez dans un climat de fusion affective et sensuelle avec votre conjoint ou partenaire. Vos sentiments seront ardents, enthousiastes, impulsifs. Vous serez enclin à sublimer l’être que vous aimez, à vous projeter totalement en lui, à l’aimer inconditionnellement. Profitez bien de cet état de grâce ! Célibataire, regain d’amour avec une personne rencontrée récemment, même si vous pensiez avoir fait le tour de la question. Car votre humeur sera légère, propice au marivaudage, aux jeux de séduction masqués.

● Horoscope Verseau – Argent

Sur le plan financier, vous aurez plutôt tendance à vous laisser aller au gré des courants, adoptant une attitude indifférente devant les événements, qu’ils soient bons ou mauvais. Pourtant, la chance pourrait vous visiter aujourd’hui et vous fournir l’occasion d’arrondir sensiblement votre budget. Si vous gagnez des sommes rondelettes, n’hésitez pas à envisager un placement immobilier, car il sera très favorisé.

● Horoscope Verseau – Santé

Votre résistance de fond et votre santé de base seront bonnes. Vous devrez cependant compter avec Mars : le maître de l’énergie pourra vous valoir des moments de déséquilibre énergétique ou de tension nerveuse. Ce sera le moment ou jamais de pratiquer une activité relaxante et rééquilibrante comme le yoga, ou de vous adonner à un sport non violent.

● Horoscope Verseau – Travail

Journée favorable à ceux qui poursuivent des études ou un stage de recyclage ; ils assimileront rapidement de nombreuses connaissances. Ne vous laissez pas distraire par des bavards dont vous connaissez la légèreté et l’irresponsabilité.

● Horoscope Verseau – Famille

Vénus fera régner un climat de tendresse chez vous. Mais, comme Vénus est en même temps en position inconfortable, il est possible que vous ayez par moments du mal à faire la part des choses : au lieu de voir la gentillesse et l’amour de vos proches, vous aurez parfois tendance à leur réclamer des attentions excessives et à chercher la petite bête. Gardez la mesure, sans quoi vous aller finir par agacer vos êtres chers.

● Horoscope Verseau – Vie sociale

Cette fois, sous l’emprise de Pluton, vous n’admettrez pas les critiques, même constructives. Essayez de prendre un peu plus de distance, et retrouvez votre sens de l’humour.

● Horoscope Verseau – Citation du jour

Il vaut encore mieux souffrir le mal que de le faire (Florian).

● Horoscope Verseau – Votre nombre de chance

428



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Verseau – Clin d’oeil

Prenez garde à une certaine inconstance qui pourrait vous faire dévier de vos objectifs.

● Horoscope Verseau – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV