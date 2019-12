Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Scorpion

● Horoscope Scorpion – Amour

Vu la présente configuration astrale, il y aura sans doute une passion contrariée, des scènes violentes, des colères, et tout ce qui peut provoquer un climat conjugal très tendu. Ne jouez pas à rendre l’autre jaloux car c’est vous, sans doute, qui y laisseriez le plus de plumes. Célibataire, vous serez peut-être un peu trop désabusé pour remarquer les occasions qui se présenteront aujourd’hui à vous sur le plan amoureux. Sachez pourtant qu’un nouvel amour peut apporter un air de fraîcheur dans votre existence. Bon Dieu, secouez-vous donc !

● Horoscope Scorpion – Argent

Saturne en cet aspect pourra vous aider à nettement améliorer votre niveau de vie ou, au contraire, menacer sérieusement votre équilibre budgétaire. L’essentiel sera de garder la tête froide. Si vous restez lucide et parvenez à vous adapter à la réalité sans croire au Père Noël, vous aurez des comptes positifs. Sinon, vos mauvais choix pourraient vous placer dans une situation délicate.

● Horoscope Scorpion – Santé

Chez vous, quand le moral va, tout va. Cette fois justement, vous serez en très bonne forme sur ce plan, et le reste suivra ! De plus, vous aurez un tonus d’enfer et vous ne ressentirez pratiquement plus ces légères sensations de fatigue dont vous êtes coutumier.

● Horoscope Scorpion – Travail

Grâce à une excellente configuration astrale, vous connaîtrez aujourd’hui des changements positifs dans votre vie professionnelle. Vous recevrez des propositions de travail qui vous séduiront d’autant plus qu’elles préserveraient assez largement votre indépendance.

● Horoscope Scorpion – Famille

Vos relations avec vos enfants seront influencées par Uranus et Neptune. Ces deux planètes assez positives vous permettront d’établir des relations de confiance et de tendresse avec vos enfants même si, parfois, ils vous surprennent. En ce qui concerne votre domicile et vos relations avec le reste de votre famille, la Lune pourra provoquer quelques difficultés.

● Horoscope Scorpion – Vie sociale

Préservez votre réputation et votre crédit : si vous faites des promesses, assurez-vous que vous pourrez les tenir. Aujourd’hui, vous pourriez faire la rencontre d’une personne très séduisante, et vous serez enthousiasmé par les possibilités d’une nouvelle amitié naissante.

● Horoscope Scorpion – Citation du jour

On attrape l’oiseau avec des graines, et l’homme avec des écus (proverbe russe).

● Horoscope Scorpion – Votre nombre de chance

172



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Scorpion – Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps à des riens qui vous irritent.

● Horoscope Scorpion – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV