Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Sagittaire

● Horoscope Sagittaire – Amour

Le bonheur conjugal presque parfait va vous sourire. Vénus va protéger vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Sensualité, complicité, tendresse et joie de vivre seront cette fois au rendez-vous. Cela vous sera d’autant plus agréable à vivre que Saturne vous a placé dernièrement dans un climat conjugal plutôt morose. Célibataire, à vous les amours grandioses ! Plus que jamais, vous rejetterez la médiocrité et la banalité. Vous rechercherez la qualité dans vos relations affectives. Vous ferez aussi preuve d’une grande générosité.

● Horoscope Sagittaire – Argent

Cet aspect de Jupiter permettra de penser que votre situation financière s’améliorera de façon significative. Soyez attentif aux différentes occasions qui se présenteront. Jouez à un jeu de hasard, mais avec une mise modérée ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

● Horoscope Sagittaire – Santé

Vous serez obligé d’être raisonnable en matière d’hygiène de vie. Faites-le de bon gré, vous vous sentirez moins nerveux et contrôlerez mieux votre impatience. Commencez une cure de vitamines, qui augmentera votre résistance et vous évitera de prendre froid ou d’être vulnérable aux épidémies.

● Horoscope Sagittaire – Travail

Mercure vous inclinera aujourd’hui à la démesure. Il vous faudra donc faire un effort exceptionnel pour garder le sens des justes proportions si vous voulez rester efficace pour mener à bien les affaires qui vous tiennent à coeur. Evitez de vous disperser en entreprenant trop de choses à la fois ; rappelez-vous constamment que « qui trop embrasse mal étreint » (proverbe français).

● Horoscope Sagittaire – Famille

Vous serez en quête d’harmonie et de bien-être. Aussi accepterez-vous de faire quelques concessions pour améliorer vos relations avec votre entourage familial. Si votre conjoint vous reproche de jouer un peu trop souvent les courants d’air, vous vous efforcerez d’être plus présent et de participer plus fréquemment aux activités du foyer.

● Horoscope Sagittaire – Vie sociale

A la faveur des aspects harmoniques de la planète Mercure, misez à fond sur votre créativité. Votre imagination sera plus fertile que jamais, et vous aurez des idées qui étonneront plus d’un.

● Horoscope Sagittaire – Citation du jour

Ce qu’on nomme libéralité n’est le plus souvent que la vanité de donner (La Rochefoucauld).

● Horoscope Sagittaire – Votre nombre de chance

366



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Sagittaire – Clin d’oeil

Sachez faire face sereinement aux petits imprévus de la vie quotidienne.

● Horoscope Sagittaire – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV