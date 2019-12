Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Poissons

● Horoscope Poissons – Amour

La planète Vénus en bonne position dans votre Ciel vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, la planète Uranus en cet aspect n’étant pas favorable aux amours passionnées et folles, vous vous sentirez donc très sentimental et fleur bleue, et vous souhaiterez vivement pouvoir faire plaisir et vous dévouer. Vous serez avant tout très amoureux, même si vous ne savez pas toujours de qui !

● Horoscope Poissons – Argent

Montrez-vous un peu plus prudent cette fois sur le plan financier. En effet, Mercure pourra provoquer des retards dans vos rentrées. Attention également, si vous devez prendre une décision financière importante : vous n’aurez pas les idées très claires, et mieux vaudra attendre un peu.

● Horoscope Poissons – Santé

Si on vous dit que Saturne et Pluton influencent ensemble en ce moment votre secteur santé, vous aurez compris que c’est le secteur à surveiller. Rien de vraiment inquiétant, rassurez-vous. Mais votre résistance sera en baisse, ce qui peut vous rendre vulnérable aux petits virus. Sans parler de votre moral qui jouera les caméléons.

● Horoscope Poissons – Travail

Cette journée sera particulièrement favorable aux natifs du signe, surtout à ceux du deuxième décan, qui pourront mettre à profit les bons aspects de leur Ciel pour améliorer leur situation professionnelle. On pourrait vous attribuer des actions comportant des responsabilités supplémentaires mais également une sensible augmentation de prestige et de salaire.

● Horoscope Poissons – Famille

Vos relations avec les membres de votre famille seront dans l’ensemble protégées. Mais il faudra vous méfier de votre nervosité. Ne bousculez pas vos proches, cela ne servirait à rien sinon à les décourager. En ce qui concerne votre domicile, la journée sera propice à des travaux d’embellissement : mettez-vous à la décoration !

● Horoscope Poissons – Vie sociale

Cette journée sera le moment de battre le rappel de vos vrais amis. Vous trouverez auprès d’eux le réconfort et la sympathie qui rendront à la vie sa belle couleur et à vous votre solide appétit de vivre.

● Horoscope Poissons – Citation du jour

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde (Evangile).

● Horoscope Poissons – Votre nombre de chance

591



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Poissons – Clin d’oeil

Soyez discret sur vos talents et vos mérites : « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal).

● Horoscope Poissons – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV