Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

Sous l’influence de Mercure, planète intellectuelle, vous aurez besoin d’établir un dialogue authentique avec votre partenaire. Les câlins, d’accord ; mais il n’y a pas que le corps, il y a aussi l’esprit, vous en serez convaincu ! Cette planète sera aussi très favorable aux solitaires, dont le charme et le magnétisme seront en nette hausse.

● Horoscope Lion – Argent

Jupiter, en bonne position dans votre Ciel, vous donnera un précieux coup de pouce. Ainsi, un placement plutôt raisonnable devrait vous rapporter des bénéfices inespérés très confortables. Vous contrôlerez efficacement la gestion de vos finances, et tout se déroulera selon vos plans.

● Horoscope Lion – Santé

Surveillez bien votre tension artérielle si votre pèse-personne commence à s’envoler. Faites l’impasse sur le tabac et l’alcool, et limitez la consommation d’aliments salés. Mangez des légumes verts, des fruits frais ou cuits, des pâtes, des viandes maigres de boucherie. Comme boissons, préférez les eaux de source et les eaux minérales non bicarbonatées.

● Horoscope Lion – Travail

Il vous faudra être réaliste et chercher à limiter les dégâts en cessant de vous entêter sur des projets voués à l’échec. En effet, vous risquez de prendre une énorme veste, comme on dit. Donc, s’il vous plaît, pas d’héroïsme mal placé : sauvez les meubles, et tentez de garder malgré tout l’estime de vos collègues ou supérieurs.

● Horoscope Lion – Famille

Vie familiale en principe sans histoire. Vous serez beaucoup plus préoccupé par l’évolution de votre carrière et de vos amours que par vos relations avec vos proches. Essayez simplement de rester à l’écoute de vos enfants : s’ils ont de petits ennuis, ils auront besoin de vous en parler, et seraient très déçus si vous ne leur prêtez pas attention.

● Horoscope Lion – Vie sociale

Subissant l’influence nébuleuse de Neptune, vous serez très sensible aux appels soi-disant spirituels de diverses sectes ou congrégations. Ainsi prévenu, vous devrez faire preuve de toute la perspicacité et de tout le bon sens dont vous êtes capable afin de ne pas succomber à ces mortels chants de sirènes. Ne permettez à aucun gourou ni à aucun mage de vous exploiter. Veillez aussi à ce que les vôtres ne soient pas crédules et ne deviennent pas des victimes consentantes.

● Horoscope Lion – Citation du jour

Les erreurs des hommes sont de la même date que leurs passions (Louis de Bonald).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

365



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Ne négligez pas de prendre le temps de recharger vos batteries.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV