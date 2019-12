Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Capricorne

● Horoscope Capricorne – Amour

Calme plat dans le domaine conjugal. C’est exactement ce qu’il vous faudra en ce moment : « Il y a un temps pour tout, un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrassements » (L’Ecclésiaste). Célibataire, le climat lunaire vous donnera une humeur conquérante. Vous fuirez la facilité dans le domaine amoureux. Vous vous sentirez irrésistiblement attiré par des personnes peu accessibles et délaisserez celles qui sont à votre portée.

● Horoscope Capricorne – Argent

Vous adorerez les signes extérieurs de richesse. Si vos moyens vous le permettent, vous n’hésiterez pas à vous offrir la voiture ou l’appartement de vos rêves. Pensez cependant à assurer vos arrières.

● Horoscope Capricorne – Santé

Mars bien aspecté vous offrira une superbe réserve d’énergie et d’optimisme. Vous auriez tout intérêt à profiter de cette influence céleste pour apprendre à percevoir et à discipliner cette force : pratiquer un art martial ou une discipline corporelle orientale comme le taï-chi vous permettra de décupler l’effet de cette puissante planète ; et, mieux encore, d’en conserver les bienfaits même quand cette configuration prendra fin. Laissez s’exprimer votre énergie et votre vitalité dans des voies constructives.

● Horoscope Capricorne – Travail

Au travail, vous commencerez la période du bon pied. Énergique et optimiste, vous serez décidé à prendre les difficultés à bras-le-corps et à faire un effort de réalisme, afin de mieux résoudre les problèmes concrets. Cependant, vous devriez penser aussi à mieux maîtriser votre émotivité.

● Horoscope Capricorne – Famille

Vous ne risquez pas de vous ennuyer aujourd’hui car l’environnement astral vous obligera à bouger pour animer et agrémenter votre vie familiale. Vous envisagerez donc l’amélioration de votre cadre de vie en faisant effectuer des travaux d’installation ou d’embellissement ; vous rechercherez un confort plus grand par l’achat de nouveaux appareils électroménagers. Bref, vous aurez des projets plein la tête, et ils ne vous feront pas peur !

● Horoscope Capricorne – Vie sociale

Vous risquez de vous retrouver dans la solitude et l’ennui qui, contrairement à ce que vous pouvez croire, ne sont pas consécutifs au manque d’intérêt des gens et des choses à votre égard, mais bien plutôt à votre refus de leur prêter attention. « C’est en étant intéressé qu’on devient intéressant » (Van Minh). Ne passez donc plus tout votre temps à contempler votre propre nombril.

● Horoscope Capricorne – Citation du jour

La connaissance vient, mais la sagesse traîne (Tennyson).

● Horoscope Capricorne – Votre nombre de chance

485



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Capricorne – Clin d’oeil

Prenez la vie du bon côté, refusez toute dramatisation.

● Horoscope Capricorne – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV