Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

Célibataire, partout l’amour vous sourira. La situation ne pourra en être autrement puisque Vénus sera en bonne configuration. Vous vous épanouirez dans un climat de volupté et de mystère. Dans tous les cas, les échappées hors du cadre de vie habituel seront propices aux envolées passionnées.

● Horoscope Cancer – Argent

Vous pourrez consolider votre situation matérielle, à condition de gérer votre budget avec une grande rigueur. Mission difficile, mais pas impossible ! Allez voir votre banquier ; il sera de bon conseil et vous aidera à mieux gérer votre budget ou votre patrimoine.

● Horoscope Cancer – Santé

Saturne vous conseillera de vous nourrir correctement. Une alimentation répartie en trois repas équilibrés donne le potentiel énergétique nécessaire pour faire face à des journées généralement bien remplies. Efforcez-vous de manger de tout sans excès, en privilégiant les viandes et les poissons grillés, les oeufs, les fromages et tous les laitages, les crudités, les légumes verts et les fruits frais. N’excluez pas les féculents, les farineux et les graisses en quantité raisonnable.

● Horoscope Cancer – Travail

Influx puissants très favorables à votre travail, avec cependant un petit piège qui mettra votre self-control à l’épreuve. N’attachez pas une importance excessive aux détails, sinon gare !

● Horoscope Cancer – Famille

En famille, vous perdrez facilement patience. Si vos proches se rebellent, vous serez tenté de vous retrancher dans le mutisme plutôt que de vous ouvrir au dialogue. Contrôlez parfaitement votre budget.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Vous ne supporterez pas d’être enfermé dans une situation que vous n’avez pas créée vous-même dans votre vie sociale. Si cela arrivait, vous n’hésiteriez pas à ruer violemment dans les brancards !

● Horoscope Cancer – Citation du jour

Il vaut mieux avoir la bienveillance du juge que deux témoins favorables (proverbe arabe).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

976



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

Éloignez-vous des esprits chagrins et recherchez la compagnie des boute-en-train.

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV