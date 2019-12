Horoscope quotidien du Jeudi 19 Décembre 2019 pour Balance

● Horoscope Balance – Amour

Dans votre vie de couple, gardez-vous cette fois de prendre une décision définitive que vous pourriez regretter ensuite. Bientôt, vous verrez les choses autrement, et vos relations avec votre conjoint ou partenaire devraient s’améliorer progressivement. Célibataire, vous n’aurez aucune envie de sacrifier votre liberté, et vous préférerez vivre au jour le jour, au rythme de vos désirs.

● Horoscope Balance – Argent

Aucune planète importante ne touche directement le domaine pécuniaire en ce moment. Pourtant, cette journée devrait être facile et protégée. En effet, avec le soutien de Jupiter, planète de chance et de succès, vous ne devriez pas avoir de problème financier. De plus, Vénus en aspect favorable vous vaudra une belle protection et, peut-être, une petite rentrée d’argent imprévue.

● Horoscope Balance – Santé

Vous serez relativement protégé sur le plan santé. Vous devrez toutefois vous montrer un peu plus vigilant, car Jupiter en cet aspect pourra fragiliser vos défenses immunitaires.

● Horoscope Balance – Travail

Avec cet aspect de Pluton, vous ne serez pas très motivé par vos activités professionnelles. Mais vous ne rechignerez pas non plus à reprendre le collier. L’ambiance dans votre travail sera agréable, et vous vous adapterez rapidement aux changements. Si par hasard il vous prend l’idée d’améliorer votre situation, vous n’aurez pas trop de mal à y arriver : la chance, une fois de plus, sera à vos côtés.

● Horoscope Balance – Famille

La vie au foyer sera particulièrement agréable et harmonieuse. Certains d’entre vous changeront leur style de vie, leur manière d’être à travers une nouvelle installation, des acquis immobiliers…

● Horoscope Balance – Vie sociale

Cette position de la Lune dans votre Ciel pourrait vous menacer d’une tendance cafardeuse peu habituelle à votre esprit primesautier. Rejetez-la vite et livrez-vous avec détermination à une occupation absorbante.

● Horoscope Balance – Citation du jour

Ne t’accroche pas à celui qui ne s’accroche pas à toi (proverbe arabe).

● Horoscope Balance – Votre nombre de chance

284



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Balance – Clin d’oeil

Pour faire barrage à vos idées sombres, fuyez les rabat-joie et fréquentez des personnes positives, optimistes.

● Horoscope Balance – Fête à souhaiter

Nemèse

Urbain IV