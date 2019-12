Tuchel ménage Neymar, forfait au Mans

« COUPE DE LA LIGUE – Thomas Tuchel a choisi de laisser Neymar au repos pour le déplacement du PSG au Mans (21h05) en 8e de finale. Thiago Silva, Juan Bernat et Keylor Navas ont également été préservés et ne font pas non plus partie du groupe. Mardi, lu0027entraîneur parisien avait annoncé les absences du0027Edinson Cavani, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et de Presnel Kimpembe et Julian Draxler. »







Fifa

Partager cet article:

Tweet