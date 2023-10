IKEA surprend avec ce bureau blanc à 229 euros, rendant le design scandinave accessible à tous !

Découvrez l'alliance parfaite de fonctionnalité et de style avec notre produit IKEA de la semaine : un bureau versatile offrant une **garantie de 10 ans** à 229€. Ce bureau est doté d'un plateau réglable, parfaitement adaptable à votre hauteur idéale (entre 65-85 cm), et d'une surface en mélamine de haute durabilité, **résistante aux taches** et facile à nettoyer. Son passe-câbles intégré permet un espace de travail toujours parfaitement rangé. Profitez d'une grande surface de travail et maintenez **une distance confortable** avec votre écran. Conçu par K Malmvall/E Lilja Löwenhielm. Découvrez le produit IKEA dans l'image ci-dessous.

Design scandinave accessible : bureau blanc IKEA à 229€

K Malmvall/E Lilja Löwenhielm, ont créé une pièce maîtresse, le bureau blanc IKEA. Priced at just 229€, this design is accessible to everyone. This piece makes Scandinavian design not only affordable but also a part of your home's everyday functionality.

Ergonomie et rangement optimal avec le passe-câbles IKEA

Une particularité de ce bureau IKEA se trouve dans son passe-câbles intégré. This feature ensures that your workspace remains neat and orderly. Here's why this feature is essential:

Pieds réglables: Le plateau de table peut être monté à la hauteur qui vous convient car les pieds sont réglables entre 65-85 cm. This feature ensures optimum comfort for every user.

Confort et durabilité : IKEA mise sur le mélamine

La surface en mélamine distinguishes this IKEA desk. This material is not only durable, but it's also easy to clean and stain-resistant. The deep table top provides ample workspace and allows you to sit at a comfortable distance from the computer screen.

En conclusion, ce bureau blanc IKEA à 229€ combine un design scandinave accessible, une ergonomie pensée pour le confort de l'utilisateur et la durabilité du mélamine. All these factors make this IKEA product a must-have for anyone seeking chic practicality.

FAQ sur le produit IKEA

Quelle est la garantie offerte par IKEA pour ce bureau ?

IKEA offre une garantie de 10 ans sur ce produit. Le bureau est-il réglable en hauteur ?

Oui, le plateau de table peut être monté à la hauteur qui vous convient car les pieds sont réglables entre 65-85 cm. Est-ce que la surface en mélamine est durable ?

Oui, la surface en mélamine est durable, résistante aux taches et facile à nettoyer.