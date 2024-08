Les déserts : quelle surface couvrent-ils ?

By

Les déserts, ces étendues de terre aride et inhospitalière, suscitent une fascination mêlée d'effroi. Loin d'être de simples zones stériles, ils abritent une biodiversité insoupçonnée, malgré les conditions difficiles qui y règnent. C'est la magie du vivant : même dans les environnements les plus rudes, la vie trouve un moyen de se développer. Et pourtant, ces écosystèmes singuliers sont menacés, notamment par le changement climatique.

Définition et étendue des déserts dans le monde

Un désert, c'est avant tout un lieu où l'eau est rare. Cette définition englobe ainsi autant les immenses étendues sablonneuses chaudes comme le Sahara que les déserts froids tels que le Gobi en Asie. Le point commun entre ces différents types de déserts : une aridité importante.

Combien de surface couvrent-ils ?

Désert Surface (en km²) Sahara 9 000 000 Gobi 1 300 000 Sahara au Maroc 580 367 Désert de Libye 1 100 000

Au total, les déserts couvrent environ un tiers de la surface terrestre.

Après cette plongée dans les caractéristiques et l'étendue des déserts, explorons la richesse biologique que ces territoires arides abritent.

La biodiversité insoupçonnée des zones arides

Végétation et faune adaptées aux conditions extrêmes

Malgré le sol pauvre ou inexistant et les précipitations rares, une végétation rare parvient à se développer dans les déserts. De même, leur faune est composée principalement d'insectes, reptiles, rongeurs et oiseaux nocturnes. Ces espèces ont développé des stratégies spéciales pour survivre dans ces conditions extrêmes.

Vie humaine dans les déserts

Mais ce n'est pas tout : environ un sixième de la population mondiale vit également dans des régions désertiques. Comment est-ce possible ? Grâce à l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain ! Cependant, bien que riches en biodiversité, ces milieux restent fragiles et sont aujourd'hui menacés.

Ainsi se dessine un tableau plus complet du monde des déserts. Passons maintenant aux périls qui planent sur ces écosystèmes.

Les menaces qui pèsent sur les écosystèmes désertiques

Désertification croissante

L'une des principales menaces qui pèsent sur les écosystèmes désertiques est la désertification. Ce phénomène, qui résulte principalement des activités humaines et du changement climatique, se traduit par une dégradation du sol, une diminution de la biodiversité et une perte d'habitat pour les espèces locales.

Impact des activités humaines

L'exploitation excessive des ressources naturelles, l'urbanisation non contrôlée et la pollution sont également des menaces majeures pour ces écosystèmes. Et au cœur de toutes ces problématiques se trouve le changement climatique, qui amplifie tous ces phénomènes.

Mais comment le changement climatique impacte-t-il exactement l'avancée des déserts ? Décryptons cela dans la section suivante.

L'impact du changement climatique sur l'avancée des déserts

Changement climatique : un accélérateur de la désertification

Le changement climatique intensifie les sécheresses et modifie les régimes de pluie. Ces deux facteurs contribuent à l'amplification du processus de désertification. En effet, une évaporation plus importante que les précipitations entraîne un « déficit d'humidité », propice à l'étalement des zones arides.

Risques pour les populations locales

Ces modifications environnementales ont aussi des conséquences directes sur les populations vivant dans ces régions. Elles peuvent entraîner une perte de biodiversité, des difficultés d'accès à l'eau potable et à la nourriture, et donc, in fine, des déplacements massifs de populations.

Voilà pour ce tour d'horizon des déserts et des enjeux qui y sont liés. Résumons nos découvertes.

Au fil de notre exploration, nous avons pu constater que les déserts, loin d'être de simples étendues stériles, abritent une biodiversité remarquable et sont habités par une part significative de la population mondiale. Toutefois, ces écosystèmes singuliers sont gravement menacés par le changement climatique et les activités humaines. Il est donc crucial de prendre des mesures pour protéger ces zones arides et leurs habitants.

