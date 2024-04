Dans l'imaginaire collectif, pâques est souvent associée à une chasse aux œufs dans le jardin en compagnie des enfants. Pourtant, cette fête chrétienne revêt des formes très différentes selon les pays et les traditions culturelles. Embarquons pour un voyage autour du monde à la découverte de ces célébrations pascales pour le moins insolites.

Les célébrations pascales à la loupe : tour d'horizon mondial

Un tableau général

Même si Pâques est avant tout une fête religieuse commémorant la résurrection de Jésus-Christ, elle a été enrichie par divers rites et coutumes au fil du temps et à travers les continents. Elle prend ainsi des formes variées alliant sacralité et festivités populaires.

Répartition des différentes célébrations de Pâques dans le monde : Pays Type de célébration Scandinavie Halloween printanier Europe centrale et de l'est Festivités d'eau et d'argile Australie et États-Unis Chasses aux œufs grandeur nature Asie et Amérique latine Célébrations colorées

Laissons notre curiosité nous guider vers le nord pour découvrir que Pâques peut rimer avec sorcières et esprits maléfiques.

La Scandinavie et ses Pâques intrigantes : entre sorcières et Halloween printanier

Des rites mystérieux

Dans les pays scandinaves, pâques est souvent assimilée à une forme de Halloween printanier. Les enfants se déguisent en sorcières ou en trolls, puis vont de porte en porte demander des friandises. Cette tradition remonte à une ancienne croyance selon laquelle les sorcières volaient sur leurs balais durant la semaine sainte pour se rendre au sabbat du diable.

Après ces festivités teintées de mysticisme, partons à présent vers l'Europe centrale pour découvrir d'autres traditions pascales étonnantes.

Les traditions européennes de Pâques : un mélange de sacralité et de festivités

L'Europe : un carrefour culturel

Puisqu'elle regroupe tant de cultures différentes, l'Europe est le théâtre d'une variété impressionnante de célébrations. De la procession solennelle en Espagne aux fêtes joyeuses en Italie, chaque pays a sa façon unique d'honorer cette fête chrétienne.

En Espagne, par exemple, on assiste à des processions solennelles où des pénitents portent des « pasos », représentations grandeur nature de la Passion du Christ.

Tandis qu'en Italie, on célèbre avec joie la résurrection du Christ par des feux d'artifice et des repas de famille copieux.

Prenons maintenant la direction de l'est pour découvrir comment Pâques se fête à travers l'eau et l'argile.

Quand la fête passe par l'eau et l'argile : pologne et Grèce sous les projecteurs

Eau bénite et argile sacrée

Les traditions polonaises mettent en scène une cérémonie d'aspersion d'eau bénite. Les jeunes filles sont généralement les cibles de ces aspersions, réalisées dans un esprit bon enfant. En Grèce, on confectionne des poteries qu'on jette ensuite par les fenêtres le jour de Pâques, symbole de la résurrection et du renouveau.

Après cette plongée dans les traditions européennes, cap sur le nouveau monde où Pâques est fêté avec tout autant d'exubérance.

Le nouveau monde s'amuse aussi : des États-Unis à l'Australie, pâques autrement

Festivités effervescentes

Aux États-Unis, la Maison Blanche accueille chaque année une célèbre chasse aux œufs sur ses pelouses. En Australie, le lapin étant considéré comme nuisible pour l'écosystème local, c'est le Bilby – un petit marsupial – qui a pris sa place dans les festivités.

Passons désormais à un tout autre continent où règne un mélange coloré de sacralité et d'exotisme.

L'Asie et l'Amérique latine : des manifestations colorées et pleines d'exotisme

Explosion de couleurs

En Asie, les célébrations pascales sont rares car dominées par d'autres religions. Toutefois, aux Philippines, on assiste à une reconstitution vivante du chemin de croix. En Amérique latine, pâques est marquée par des processions colorées où se mêlent allégrement sacralité et festivités.

Et comme toute bonne fête mérite un bon repas, terminons ce tour du monde en nous intéressant aux spécialités culinaires de Pâques.

Pâques gourmandes : zoom sur les spécialités culinaires qui accompagnent la fête

Du sucré au salé

Chaque pays a ses propres traditions culinaires pour célébrer Pâques. En France, les œufs en chocolat sont rois. En Russie, on déguste le « Paskha », un dessert à base de fromage frais. Et en Italie, la « Colomba pasquale », une brioche en forme de colombe, est incontournable.

Nous voilà arrivés au terme de notre voyage autour des traditions insolites de Pâques dans le monde. Une chose est certaine : cette fête chrétienne donne lieu à une incroyable diversité de rites et coutumes. Que l'on se maquille en sorcière en Scandinavie ou que l'on casse des poteries en Grèce, ces célébrations reflètent toutes à leur manière l'esprit de renouveau et de joie qui accompagne le printemps. Et si nous adoptions une de ces traditions pour le prochain avril ?