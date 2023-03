Le juste équilibre : les bienfaits de la consommation modérée de viande, quelle quantité manger par semaine ?

L’équilibre alimentaire est un sujet sur lequel les nutritionnistes s’accordent : la consommation modérée de viande est un moyen essentiel pour une alimentation saine et équilibrée. Mais trouver le juste équilibre entre ce que l’on mange et les quantités recommandées est souvent un défi. Quelle est alors la quantité de viande à consommer par semaine pour profiter des bienfaits nutritionnels, tout en respectant un régime équilibré ? Dans cet article, nous allons examiner les avantages et les inconvénients de la consommation de viande, et vous guider à travers les dernières recherches pour trouver le bon dosage pour votre santé.

Maintenir un juste équilibre entre aliments d’origine animale et végétale est un enjeu crucial concernant la santé. Si, pour diverses raisons, il est possible de s’abstenir complètement de consommer de la viande, il n’en demeure pas moins qu’elle reste un aliment important pour une bonne alimentation. Quels sont les bienfaits d’une consommation modérée de viande et quelle quantité en consommer par semaine ? Les réponses à ces questions sont à découvrir dans cet article.

La santé avant tout : les conséquences d’une consommation excessive de viande

La viande est une importante source d’acides aminés et de nutriments nécessaires à notre organisme. Les personnes intolérantes à la viande sont nombreuses et peuvent être en carence en cas de régime sans viande. Cependant, il est nécessaire de limiter la consommation de viande pour ne pas se mettre en danger. En effet, la consommation excessive de viande et de produits carnés peut entraîner des risques pour la santé :

Un excès de graisses saturées , qui sont majoritairement contenues dans la viande rouge et l’industrie agroalimentaire. Ces graisses sont à l’origine d’un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires.

Un excès de viandes transformées, qui sont riches en sel et en conservateurs et génèrent de ce fait un risque plus élevé de développer certains types de cancer.

De plus, une consommation excessive de viande et de produits carnés nuit à l’environnement. En effet, la production intensive de viande et sa transformation sont très énergivores et peuvent avoir un impact négatif sur les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur la biodiversité.

Bien manger à tous les repas : comment équilibrer son alimentation ?

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande de consommer chaque jour une variété d’aliments variés et d’adopter une alimentation équilibrée. Pour cela, il est important de varier les ingrédients et les sources nutritionnelles, en privilégiant les fruits et légumes, les produits laitiers, les préparations à base de protéines végétales et les produits de la mer.

Il est primordial de consommer des protéines de qualité, aussi bien animales (viandes, poissons et produits carnés) qu’issues de produits végétaux (légumineuses, céréales et produits à base de soja). Cette diversité est très importante pour maintenir un bon apport nutritionnel et pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.

Quelle quantité de viande est la plus recommandée ?

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande de ne pas dépasser 500 g de viande (rouge et blanche) par semaine, pour une alimentation équilibrée et durable, mais aussi pour limiter les risques pour la santé et réduire son impact sur l’environnement.

Cette recommandation n’est pas à prendre à la légère : sur des périodes plus longues, cette quantité peut s’accumuler et entraîner des conséquences néfastes pour la santé. Pour éviter tout risque, il est préférable de limiter la consommation de viande à 300 g par semaine, en ajoutant une consommation occasionnelle de produits carnés et de produits de la mer.

Alternatives saines et savoureuses à la viande

La viande n’est pas la seule source de protéines et de nutriments. Afin de limiter la consommation de viande et de produits carnés, de nombreuses recettes saines et savoureuses à base de produits végétaux peuvent être inventées. Des alternatives à la viande sont ainsi disponibles pour chaque repas :

Des préparations à base de légumineuses : lentilles, haricots, pois chiches, et autres céréales déshydratées, qui sont riches en protéines et en fibres alimentaires.

Des produits à base de soja, tels que tempeh, tofu et lait de soja, qui sont riches en protéines et en fibres.

Des produits à base de noix, tels que les noix de cajou, de macadamia, de noisette, de pistache et de noix de coco, riches en oméga-3 et protéines végétales.

Des produits végétaux riches en glucides : pâtes, riz, quinoa, polenta, semoule et autres céréales, qui sont des sources d'énergie et de nutriments essentiels.

En optant pour une alimentation équilibrée et variée, composée de produits d’origine végétale à haute teneur nutritionnelle et de produits d’origine animale à faible teneur en matières grasses saturées, il est possible d’atteindre une alimentation plus saine et plus durable.

Les avantages d’une consommation modérée de viande

Une consommation modérée de viande et de produits carnés présente de nombreux avantages, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan écologique. La viande est une importante source de protéines et de nutriments, et elle peut être consommée avec modération sans risque pour la santé. Une alimentation variée, équilibrée et durable est la meilleure solution pour garantir un bon apport nutritionnel et éviter les carences.

En évitant les excès de viande et de produits carnés, il est possible de réduire la production de gaz à effet de serre et de bénéficier d’un régime alimentaire moins nocif pour notre santé et pour l’environnement. Une consommation modérée de viande peut donc être une excellente alternative pour s’assurer un bon apport nutritionnel et une alimentation durable, tout en limitant les risques pour la santé et l’environnement.

Au final, pour maintenir un juste équilibre entre aliments d’origine animale et végétale, et limiter les risques pour la santé et l’environnement, il est important de limiter la consommation de viande à 500 g par semaine, et à 300 g par semaine pour les personnes soucieuses de leur santé. Une alimentation variée et équilibrée est la meilleure solution pour atteindre une alimentation saine, durable et nutritive.

