Tendance velours : guide pratique pour l’adopter avec style

Chaleureux, doux et élégamment rétro, le velours a su s’imposer ces dernières années comme une matière incontournable de la mode et de la décoration intérieure. Avec l’hiver 2024 qui pointe déjà le bout de son nez, cette tendance n’est pas prête de s’éteindre. Comment faire du velours l’allié de son style ? Suivez notre guide pratique pour adopter le velours avec panache.

Le velours, un classique indémodable de la garde-robe

La renaissance d’un must-have

Le velours, jadis réservé à l’aristocratie et aux tenues de soirée, fait un retour en force dans nos armoires. Cette matière noble et luxueuse se décline aujourd’hui dans des pièces casual chic, apportant une touche d’élégance incomparable à nos tenues quotidiennes.

Un choix durable et éthique

Avec l’essor du mouvement slow fashion, le velours séduit également par sa longévité. Contrairement à certains textiles plus fragiles, il résiste au temps tout en conservant son aspect soyeux et sa brillance caractéristique.

Nous allons maintenant nous intéresser aux pièces phares en velours pour être au top cet automne.

Les indispensables pièces en velours pour un automne stylé

Jouez-la vintage avec une robe en velours

La robe en velours, qu’elle soit courte ou longue, est un incontournable. Associée à une paire de bottines et un sac bandoulière, elle assure un look vintage et féminin.

Craquez pour une veste en velours

La veste en velours apporte une touche de sophistication à n’importe quelle tenue. Parfaite pour les soirées fraîches d’automne, elle se marie aussi bien avec un jean brut qu’une jupe midi.

Pantalon en velours côtelé : La tendance seventies revient en force avec le pantalon en velours côtelé. Élégant et confortable, il se porte aussi bien au bureau que lors d’un week-end décontracté.

Sac à main en velours : Pour ajouter une touche finale à votre look, optez pour un sac à main en velours. Il apportera une note chic sans être trop formel.

Découvrons maintenant comment intégrer le velours côtelé à notre garde-robe quotidienne.

Velours côtelé : comment l’intégrer à son look quotidien

L’alliance du confort et du style

Le velours côtelé, également appelé corduroy, est idéal pour les journées plus fraîches. Sa texture épaisse et douillette vous tiendra chaud tout en ajoutant une touche décontractée mais élégante à votre look.

Mixer les matières pour un look contemporain

Pour un look moderne, n’hésitez pas à mixer le velours côtelé avec d’autres matières. Un pantalon en velours côtelé porté avec un pull en laine oversize ou une chemise en coton blanc fera son effet.

Le velours est également parfait pour apporter du raffinement à votre environnement de travail. Voyons comment.

L’art d’adopter le velours au bureau : conseils et astuces

Optez pour des pièces sobres et élégantes

Au bureau, misez sur des pièces en velours aux couleurs sobres comme le noir, le marine ou le gris anthracite. Une veste droite ou un pantalon taille haute feront parfaitement l’affaire.

Associez-le avec des matières légères

Pour éviter l’effet « too much », associez votre pièce en velours avec des textiles plus légers comme la soie ou le coton. Un top fluide rentré dans un pantalon en velours côtelé sera du plus bel effet.

A présent, intéressons-nous à l’utilisation du velours dans la décoration intérieure.

Créer une ambiance cosy avec le velours dans sa déco d’intérieur

Du salon à la chambre : une tendance qui envahit la maison

Canapé, fauteuil, coussins… le velours s’invite partout dans la maison. Il apporte chaleur et confort, tout en donnant un côté cosy et élégant à votre intérieur.

L’importance des couleurs

Pour créer une ambiance chaleureuse, optez pour des tons profonds comme le bordeaux ou le vert canard. Pour un esprit plus vintage, les pastels seront de mise.

Dernier point mais pas des moindres : comment associer le velours à d’autres matières ?

Mariage audacieux : marier le velours à d’autres matières

Du denim au cuir : l’art du mix and match

Le velours se marie parfaitement avec diverses matières telles que le denim, la soie ou encore le cuir. N’hésitez pas à jouer sur les contrastes pour créer une tenue unique et tendance.

Allier confort et esthétisme dans la décoration

Dans votre intérieur aussi, osez associer le velours avec d’autres matériaux. Un canapé en velours près d’une table basse en bois brut ou un tapis en jute donnera beaucoup de caractère à votre pièce à vivre.

Le velours s’impose donc comme une matière incontournable de par son aspect cosy et élégant. Que ce soit dans notre garde-robe ou dans notre intérieur, il sait se faire une place avec style et raffinement. Un dernier conseil : laissez-vous tenter par le velours, il saura sans aucun doute vous séduire !

