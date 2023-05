Supermarché : l’astuce sournoise pour vous faire payer double à la caisse – ne tombez pas dans le panneau !

By

Dans le monde des supermarchés, la concurrence est rude et les enseignes rivalisent d’ingéniosité pour attirer et fidéliser les clients. Mais attention, certaines astuces sournoises peuvent vous faire payer plus cher sans que vous vous en rendiez compte. Dans cet article, nous allons vous apprendre à déjouer ces pièges pour ne pas tomber dans le panneau.

Les pièges des promotions : évitez de payer plus cher

Les promotions sont souvent vues comme de bonnes affaires, mais elles peuvent parfois vous induire en erreur. Par exemple, certaines offres proposent d’acheter deux produits pour bénéficier d’un prix réduit, alors que le prix unitaire reste plus élevé que dans d’autres enseignes. Pour éviter ce type de piège, il est important de comparer les prix au kilo ou au litre et de se méfier des offres trop alléchantes. Pensez également à vérifier les dates de péremption des produits en promotion : il arrive que des produits proches de leur date limite de consommation soient vendus à prix réduit.

Produits en tête de gondole : méfiez-vous des fausses économies

Les produits en tête de gondole sont souvent mis en avant pour leur prix attractif, mais il ne faut pas se fier à cette seule apparence. En effet, les enseignes savent que les consommateurs sont attirés par ces produits et en profitent parfois pour pratiquer des prix plus élevés que ceux des rayons. Pour éviter de tomber dans le panneau, prenez le temps de comparer les étiquettes et de vérifier si les économies réalisées sont réelles.

Attention aux erreurs de caisse : comment les repérer ?

Les erreurs de caisse sont fréquentes et peuvent vous faire payer double sans que vous vous en rendiez compte. Voici quelques conseils pour éviter ces erreurs :

Surveillez l’écran de la caisse pendant que vos articles sont scannés et vérifiez que les prix affichés correspondent bien à ceux indiqués en rayon.

Si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à demander une rectification immédiate.

. Conservez vos tickets de caisse pour pouvoir les vérifier après coup.

Les astuces pour comparer les prix : devenez un consommateur averti

Pour éviter de tomber dans les pièges des supermarchés, il est important de devenir un consommateur averti et de comparer les prix. Voici quelques astuces :

Utilisez des applications mobiles de comparaison de prix, comme Prixing ou Leclerc Comparateur.

Prenez en compte les programmes de fidélité et les promotions spécifiques à chaque enseigne.

et les promotions spécifiques à chaque enseigne. Faites vos courses en ligne pour bénéficier de prix plus compétitifs et de promotions exclusives.

En conclusion, pour éviter les pièges des supermarchés et ne pas payer double à la caisse, il est essentiel de rester vigilant et de bien comparer les prix. En devenant un consommateur averti, vous réaliserez des économies sur vos courses et éviterez les mauvaises surprises.

