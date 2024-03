Partir sur la Route 66 est un rêve pour de nombreux voyageurs en quête d'évasion et d'aventure. Mais comment bien préparer son road trip sur cette route mythique qui traverse les États-Unis d'est en ouest ? C'est ce que nous allons voir dans cet article.

Comprendre la légende de la Route 66 : son histoire et ses surnoms

L'histoire fascinante de la Route 66

Inaugurée en 1926, la Route 66, aussi appelée « Main Street of America », représente l'un des axes routiers les plus emblématiques des États-Unis. Elle a été le témoin de nombreux événements marquants : l'exode rural des années 30, l'essor du tourisme automobile dans les années 50… Sa suppression officielle en 1985 n'a fait que renforcer son image mythique.

Les surnoms derrière la légende

Cette route historique ne manque pas de surnoms qui ont contribué à sa renommée. On l'appelle parfois « Mother Road » car elle a vu naître les premières stations-service et motels. Le surnom « Main Street of America » souligne quant à lui son rôle central dans le développement économique et culturel des États-Unis.

Après avoir compris l'héritage historique de la Route 66, il est temps de se pencher sur le choix de l'itinéraire.

Quel itinéraire choisir pour parcourir la Route 66 ?

La Route 66 de bout en bout

S'étendant sur plus de 4000 kilomètres, la Route 66 traverse huit États : de l'Illinois à la Californie. Un itinéraire complet permet de découvrir une grande diversité de paysages et de cultures.

Des itinéraires personnalisés

Cependant, il est tout à fait possible d'aménager son trajet en fonction de ses centres d'intérêt. Que vous soyez passionné par les grandes villes américaines ou les espaces naturels grandioses, vous trouverez votre bonheur sur cette route hors du commun.

Maintenant que nous avons exploré les différentes options d'itinéraires, penchons-nous sur les préparatifs indispensables avant le départ.

Les préparatifs essentiels avant de prendre la route

Obtenir un visa ou une autorisation ESTA

Pour voyager aux États-Unis, il est indispensable d'obtenir un visa ou une autorisation ESTA. Ce dernier peut être demandé en ligne et convient pour des séjours touristiques jusqu'à 90 jours.

Louer un véhicule adapté

Véhicule confortable : compte tenu des longues distances à parcourir, optez pour un véhicule spacieux et confortable.

compte tenu des longues distances à parcourir, optez pour un véhicule spacieux et confortable. Vérification technique : assurez-vous que la voiture est en bon état mécanique pour éviter tout problème sur la route.

assurez-vous que la voiture est en bon état mécanique pour éviter tout problème sur la route. Assurance : n'oubliez pas de souscrire une assurance adaptée à votre voyage.

Sachant que la préparation est essentielle, nous allons maintenant aborder le choix du meilleur moment pour voyager sur la Route 66.

Choisir le meilleur moment : climat et périodes à privilégier

Les saisons idéales : printemps et automne

Pour profiter pleinement de votre road trip, il est conseillé de partir au printemps (avril à juin) ou en automne (septembre à novembre). Ces périodes offrent des conditions climatiques agréables et évitent les foules estivales.

Après avoir choisi le bon moment, voyons quels sont les lieux incontournables à découvrir lors de ce voyage.

Les incontournables à découvrir le long de la Route 66

Villes emblématiques et paysages pittoresques

Parmi les étapes phares, citons Chicago, saint-Louis, amarillo, las Vegas et Los Angeles. Sans oublier les paysages époustouflants du Grand Canyon, du Painted Desert ou encore du parc national de Joshua Tree.

Avoir un aperçu des merveilles qui vous attendent sur la Route 66 est une chose. Mais comment garantir un voyage réussi ? Voici quelques conseils pratiques.

Conseils pratiques pour un road trip réussi sur la Route 66

Rester flexible et bien planifier ses journées

La clé d'un road trip réussi réside dans un bon équilibre entre planification et flexibilité. Il est recommandé de prévoir des arrêts réguliers pour se reposer, mais aussi pour découvrir les attractions locales.

Pour finir, parlons budget. Combien faut-il prévoir pour un tel voyage ?

Budget et astuces pour maîtriser les dépenses en voyage

Estimation du budget total

Hébergement : Environ 50$ par nuit Nourriture : Autour de 30$ par jour Location de voiture : A partir de 300$ la semaine Essence : Dépend de la distance parcourue et du prix du carburant Total : A estimer en fonction de la durée du séjour et des activités prévues.

C'est donc avec une bonne préparation, une gestion rigoureuse du budget et une ouverture à l'inattendu que votre rêve américain sur la Route 66 deviendra réalité. Vous voilà prêt à prendre la route qui a inspiré tant d'artistes, d'écrivains et de cinéastes. Bon voyage !