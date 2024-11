Passionnée par l'actualité et la communication, je m'appelle Mathilde Fontaine. Diplômée en sciences politiques, je me suis spécialisée dans le journalisme pour donner vie à ma curiosité insatiable pour les événements qui façonnent notre monde. Grâce à mon expérience auprès de divers médias, j'ai affiné mon sens critique et ma capacité à décrypter l'information. Aujourd'hui, je mets tout mon enthousiasme au service d'actudaily.com, où je partage avec vous des articles enrichissants sur des thèmes variés. Mon objectif : vous tenir informés en temps réel et susciter votre réflexion sur les sujets d’actualité brûlants.