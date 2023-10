La nouvelle maison de Chiara Ferragni révèle une salle de bain effet marbre incroyable !

Chiara Ferragni, la reine indéniable de la mode et du style de vie, nous ouvre les portes de son nouveau sanctuaire : une demeure qui fait rêver. Le point culminant de ce nouveau joyau résidentiel est sans doute sa salle de bain effet marbre qui allie à perfection luxe et modernité. Cette pièce de la maison, dévoilée récemment, démontre une fois de plus l’aptitude de Ferragni à marier esthétisme et confort. Avec son design éblouissant, cette salle de bain promet d’être une source d’inspiration pour tous les amoureux de la décoration intérieure.

Chiara Ferragni : l’évolution de la construction de la nouvelle maison

Le chantier de la nouvelle demeure de Chiara Ferragni avance à grand pas. Ce projet ambitieux, suivi de près par des milliers de fans, dévoile peu à peu ses secrets.

Le point actuel des travaux de construction laisse entrevoir un lieu unique, mêlant luxe et simplicité. Chaque pierre posée, chaque choix de matériaux reflète l’attention du détail et l’exigence de Ferragni.

Ferragni supervise-t-elle les travaux ?

La réponse est oui. Chiara Ferragni est impliquée à chaque étape de la construction. Elle supervise les travaux, veillant à ce que chaque détail corresponde à la vision qu’elle a pour sa nouvelle demeure.

Découverte des premières pièces finalisées.

Les premières pièces de la maison commencent à être dévoilées. Chacune d’elles dessine un espace de vie, à la fois design et chaleureux, témoin de la patte Ferragni.

La salle de bain de Chiara : une approche marbrée unique

Le coeur même de la maison, la salle de bain, dévoile une ambiance luxueuse et sereine. Ici, le marbre est roi et donne à la pièce une impression d’élégance et de majestuosité.

Focus sur la salle de bain : un écrin de luxe.

La salle de bain, véritable joyau de la maison, se pare de marbre. Ce choix audacieux apporte un cachet supplémentaire à cet espace, qu’Ferragni souhaitait comme un lieu privilégié de détente et de bien-être.

La douche spéciale de Chiara dévoilée est un espace inédit, conjuguant modernité et raffinement. Elle confirme l’audace et l’originalité du duo Ferragni.

Le parcours des Ferragnez : de la célébrité à la vie de famille

Le succès des Ferragnez : de la mode à l’immobilier.

Comment la vie de famille influence-t-elle leur maison ?

Les adaptations pour la vie avec leurs enfants.

Leur notoriété, ils l’ont acquise dans le milieu de la mode. Aujourd’hui, ils se lancent dans un nouveau défi : l’immobilier. Leur nouvelle maison est le reflet de leur succès et de leur évolution en tant que famille.

Détails saillants de la maison des Ferragnez

Les Ferragnez : un nouveau pas dans leur vie ensemble

Chiara Ferragni : un regard intime sur sa vie à travers sa nouvelle maison

En conclusion, la nouvelle maison de Chiara Ferragni et Fedez est plus qu’un simple projet immobilier : c’est le reflet de leurs désirs, de leurs valeurs et de leur vision de la vie en famille. Un projet qui, sans nul doute, sera à la hauteur de leurs espérances.