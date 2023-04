Géranium : la méthode des rameaux pour multiplier vos plantes sans dépenser un centime !

Le géranium est une plante incontournable pour embellir nos jardins, terrasses et balcons. Colorées, parfumées et résistantes, ces fleurs nous séduisent année après année. Mais saviez-vous qu’il est possible de multiplier vos géraniums sans dépenser un centime ? Dans cet article, nous allons vous dévoiler une méthode simple et efficace pour obtenir de nouveaux plants à partir de rameaux prélevés sur vos géraniums existants. Une technique astucieuse que les jardiniers amateurs et professionnels apprécieront pour sa facilité de mise en œuvre et ses résultats surprenants. Alors, mettez-vous au vert et découvrez comment faire prospérer vos géraniums sans dépenser une fortune !

Propagation par bouturage : l’astuce économique pour multiplier vos géraniums

Le bouturage est une méthode de multiplication végétale qui consiste à prélever un fragment de plante (rameau, tige, feuille) pour le faire enraciner et donner naissance à une nouvelle plante indépendante. Cette technique présente plusieurs avantages : elle est simple, rapide et surtout économique, puisqu’elle permet d’obtenir de nouvelles plantes sans avoir à acheter de graines ou de jeunes plants.

Les géraniums se prêtent particulièrement bien à cette méthode de propagation, car ils possèdent une grande capacité de régénération et d’enracinement. Ainsi, en prélevant quelques rameaux sur une plante adulte, vous pourrez obtenir de nombreux nouveaux géraniums en peu de temps et avec un minimum d’effort.

Choisir le bon moment : quand prélever les rameaux de géranium ?

Le moment idéal pour prélever les rameaux de géranium varie en fonction des conditions climatiques et de la période de l’année. En général, il est recommandé de réaliser le bouturage en fin d’été ou au début de l’automne, lorsque les températures sont encore douces et que la plante est en pleine croissance. Cela permettra aux nouvelles boutures de s’enraciner rapidement et de résister aux conditions hivernales.

Il est important de choisir des rameaux sains et vigoureux, sans signe de maladie ou de parasite. Privilégiez les tiges de l’année, bien vertes et tendres, qui possèdent une meilleure capacité d’enracinement.

Les étapes clés pour réussir la multiplication des géraniums par rameaux

Voici les principales étapes à suivre pour réaliser un bouturage de géraniums :

Coupez un rameau de 10 à 15 cm de longueur, juste en dessous d’un nœud (point d’attache des feuilles)

Supprimez les feuilles situées près de la base du rameau, en ne laissant que les deux ou trois feuilles supérieures

Trempez la base du rameau dans de l’ hormone de bouturage (facultatif, mais recommandé pour favoriser l’enracinement)

(facultatif, mais recommandé pour favoriser l’enracinement) Plantez le rameau dans un pot rempli de terreau mélangé à du sable, en veillant à bien enterrer le premier nœud

Arrosez régulièrement, en maintenant le substrat légèrement humide, et placez le pot dans un endroit lumineux, mais à l’abri du soleil direct

Après 3 à 4 semaines, les nouvelles racines devraient commencer à se former. Vous pourrez alors rempoter les jeunes plants dans des pots individuels et les placer à l’extérieur ou les garder à l’intérieur comme plantes d’intérieur.

Entretien des nouvelles plantes : assurer une croissance saine et vigoureuse des géraniums

Une fois que les nouvelles boutures de géraniums ont pris racine, il est important d’assurer un entretien régulier pour favoriser leur croissance. Arrosez-les modérément, en laissant le substrat sécher entre deux arrosages, et apportez de l’engrais liquide pour plantes fleuries tous les 15 jours pendant la période de croissance.

Les géraniums apprécient également d’être pincés, c’est-à-dire de supprimer les extrémités des tiges pour stimuler la ramification et favoriser une floraison plus abondante. N’hésitez pas à tailler les tiges et les fleurs fanées pour maintenir une belle forme et favoriser l’apparition de nouvelles fleurs.

En conclusion, la multiplication des géraniums par bouturage de rameaux est une méthode simple et économique pour obtenir de nouvelles plantes sans dépenser un centime. Avec un peu de patience et d’attention, vous pourrez profiter de magnifiques géraniums en fleurs tout au long de l’année.

