Une grand-mère qui double sa pension grâce à la bourse, cela peut sembler surprenant. Pourtant, bien informée et guidée, cette aventure lui a permis d'améliorer sensiblement son quotidien. Comment est-ce possible ? L'objectif de cet article est de vous livrer les clés pour comprendre sa démarche.

Définir une stratégie d'épargne pour la retraite

L'importance d'une bonne stratégie

Prévoir son après-carrière passe inéluctablement par l'établissement d'une stratégie d'épargne solide et adaptée. Il s'agit de mettre en place des plans financiers long terme pour garantir le maintien du niveau de vie une fois le travail arrêté.

Les éléments constitutifs de la stratégie

Au coeur de cette stratégie, on retrouve plusieurs points essentiels : déterminer sa capacité d'épargne, fixer un objectif réaliste et choisir les bons placements pour y parvenir. Qu'il soit question de produits bancaires classiques ou d'investissements plus audacieux, chaque choix doit être mûrement réfléchi.

Cela nous amène naturellement au point suivant : quelles options sont adaptées aux seniors ?

Choisir les placements adaptés aux seniors

Les placements sécurisés et rentables

Pour nos aînés, le critère essentiel dans le choix des placements reste la sécurité. Il est donc préférable d'opter pour des placements peu risqués offrant une rentabilité stable. Les livrets d'épargne, les comptes à terme ou encore l'assurance vie en sont des exemples.

Les placements plus audacieux

Cependant, sans prendre de risques inconsidérés, il est aussi envisageable pour un senior de se tourner vers la bourse. Certes, cela demande une certaine connaissance et acceptation du risque, mais peut s'avérer très rentable si l'on sait s'y prendre. Il est aussi possible de faire appel à un gestionnaire de patrimoine pour optimiser cette démarche.

Mais qu'en est-il lorsqu'on a également le rôle de grand-parent ?

Comprendre l'impact de l'activité de grand-parent sur la retraite

Garder ses petits-enfants : un travail non rémunéré ?

S'il n'est pas rare que les grands-parents soient sollicités pour garder leurs petits-enfants, il faut savoir que cette activité peut impacter leur budget. En effet, elle peut engendrer des dépenses supplémentaires (nourriture, loisirs…) sans nécessairement générer une rentrée d'argent.

Bénéficier de compensations financières

Pourtant, certains dispositifs permettent aux grands-parents qui gardent régulièrement leurs petits-enfants d'accéder à des compensations financières. Il peut s'agir d'une pension alimentaire versée par les parents ou d'aides de l'État via le dispositif PAJE (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant).

Après avoir fait le point sur les dépenses induites par le rôle de grand-parent, voyons maintenant comment la bourse peut être une option intéressante pour augmenter sa pension.

Investir en bourse : une option pour augmenter sa pension ?

La bourse : un monde à maîtriser

L'investissement en bourse demande du temps et des connaissances. Il est nécessaire de comprendre les mouvements du marché, de savoir interpréter les indicateurs économiques et financiers pour ne pas se laisser déstabiliser par les fluctuations.

Doubler sa retraite grâce à la bourse

C'est ce qu'a réussi notre grand-mère investisseuse. Après s'être formée et conseillée, elle a su tirer parti des opportunités boursières pour générer des plus-values significatives qui ont permis d'augmenter sensiblement sa pension de retraite.

Pour finir, intéressons-nous aux manières d'optimiser son épargne retraite quand l'échéance approche ou est déjà passée.

Optimiser son épargne retraite à l'approche et après l'échéance

Ajuster ses placements avant la retraite

À l'approche de la retraite, il est conseillé de réguler ses investissements, notamment ceux liés à la bourse. L'idée n'est pas forcément de tout retirer, mais de réduire progressivement la part des placements les plus volatiles pour sécuriser son patrimoine.

Gérer son épargne après la retraite

Lorsque la retraite est arrivée, il convient de gérer ses économies de manière à maintenir un niveau de vie satisfaisant. Cela peut passer par un retrait progressif des investissements ou la recherche d'opportunités complémentaires.

Pour résumer, notre grand-mère a su définir une stratégie d'épargne adaptée à sa situation et choisir des placements en adéquation avec ses besoins. Elle a su comprendre l'impact financier du rôle de grand-parent et a choisi d'investir en bourse pour augmenter sa pension. Enfin, elle n'a pas oublié d'optimiser son épargne à l'approche et après l'échéance de sa retraite. Une belle leçon de gestion financière !