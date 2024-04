Les imperfections cutanées peuvent être une source de gêne au quotidien. Comprendre la nature de vos boutons est essentiel pour trouver le traitement adapté. Dans ce guide, nous allons aborder les différents types de boutons et vous proposer une recette DIY pour apaiser votre peau.

20 minutes 0 minutes facile €

Ingrédients





ml



20 ml de huile de jojoba 20 ml de gel d'aloe vera 5 gouttes de huile essentielle de tea tree 5 gouttes de huile essentielle de lavande vraie

Ustensiles

bol en verre cuillère en bois flacon compte-gouttes de 50 ml

Préparation

Étape 1

1. Commencez par désinfecter soigneusement vos ustensiles et le plan de travail pour éviter toute contamination.

Étape 2

2. Dans le bol en verre, mélangez l'huile de jojoba avec le gel d'aloe vera. Ce mélange servira à hydrater et apaiser la peau grâce aux propriétés cicatrisantes de l'aloe vera et régulatrices du sébum qu'apporte l'huile de jojoba.

Étape 3

3. Ajoutez ensuite les huiles essentielles : la tea tree (*antibactérienne* et *antiséptique*) et la lavande vraie (*anti-inflammatoire* et *apaisante*). Mélangez doucement avec la cuillère en bois.

Étape 4

4. Transférez délicatement votre préparation dans le flacon compte-gouttes à l'aide d'une pipette si nécessaire.

Mon astuce bien-être Lorsque vous ajoutez des huiles essentielles, faites-le goutte à goutte pour ne pas dépasser la dose recommandée qui pourrait irriter votre peau.

Reconnaître les différents types de boutons

Avant d'utiliser cette solution, il est important d'identifier votre type de bouton. Les points noirs ou comédons ouverts se forment lorsque les pores sont obstrués par du sébum et des cellules mortes. Les points blancs ou comédons fermés sont similaires, mais restent sous la surface de la peau. Les papules sont des boutons rouges et inflammés tandis que les pustules ont un centre blanc rempli de pus. Enfin, les nodules et kystes sont des formes graves d'acné qui se développent profondément sous la peau. Appliquez deux fois par jour sur une peau propre et sèche, uniquement sur les zones affectées.

Lire aussi : Comment réguler son rythme cardiaque efficacement ? L'info en plus Pour aller plus loin dans votre routine santé DIY, rappelez-vous que chaque type de peau est unique. Il peut donc être nécessaire d'ajuster les proportions ou même certains ingrédients selon vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à consulter un dermatologue si vous avez une situation persistante ou grave concernant votre acné. N'oubliez pas, prendre soin de sa peau quotidiennement est aussi important que traiter ses imperfections ! Imprimer