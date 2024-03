L'hiver est souvent associé à une baisse de consommation de fruits et légumes, pourtant essentiels à notre bien-être. Comment intégrer davantage de ces précieux aliments à notre alimentation hivernale ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet article.

Les bienfaits des fruits et légumes locaux et de saison pour la santé en hiver

Un apport nutritionnel important

Les fruits et légumes locaux et de saison offrent un réel apport nutritionnel : vitamines, minéraux, fibres… Ils sont un véritable Allié Santé durant l'hiver.

Résistance aux maladies hivernales

Avec leur richesse en vitamines C et E, les fruits et légumes renforcent le système immunitaire, nous aidant ainsi à lutter contre les maladies hivernales comme le rhume ou la grippe.

Fruit/Légume d'hiver Vitamine C (mg/100g) Vitamine E (mg/100g) Kiwi 90 1, 5 Citron 53 0, 15 20 0, 01

Pour une alimentation équilibrée en hiver

Même durant la période hivernale, les fruits et légumes permettent de maintenir une alimentation équilibrée et variée.

Sur ce, nous allons découvrir comment choisir les bons aliments pour profiter pleinement de ces bienfaits.

Choisir les bons aliments : le calendrier des fruits et légumes d'hiver

Fruits d'hiver : faire le bon choix

Les agrumes comme l'orange, le citron ou encore le pamplemousse sont particulièrement recommandés. On retrouve également des pommes, poires ou kiwis.

Légumes de saison

les choux (chou vert, chou rouge, chou de Bruxelles)

les racines (carottes, navets)

les tubercules (pomme de terre)

les courges (butternut, potimarron)

le poireau.

Passons maintenant aux astuces pour intégrer ces fruits et légumes dans votre quotidien.

Astuces pour intégrer les fruits et légumes dans vos repas quotidiens

Dans vos plats chauds

N'hésitez pas à ajouter des légumes à vos soupes, gratins ou encore omelettes.

En desserts ou collations

Les fruits sont parfaits pour un dessert léger ou une collation en journée. Pensez à les intégrer dans vos yogourts, crêpes ou tout simplement les consommer au naturel.

Poursuivons avec quelques astuces de cuisine pour l'hiver.

Cuisiner malin en hiver : recettes et conseils pour une alimentation saine et réconfortante

Des recettes chaudes et savoureuses

Bouillons, soupes, gratins… n'ont pas fini de nous surprendre avec l'infinie variété de légumes d'hiver qu'ils peuvent accueillir.

Savourer des fruits autrement

Cuites, en compote ou en tarte, les possibilités sont nombreuses pour déguster des fruits d'hiver.

Pour finir, voyons comment enrichir notre régime alimentaire pendant cette période.

Enrichir son régime alimentaire en fibres et vitamines contre les maux de l'hiver

L'importance des fibres et vitamines

Fruits et légumes d'hiver sont indispensables pour un apport suffisant en fibres et vitamines. Ils favorisent le bon fonctionnement du transit intestinal et renforcent notre système immunitaire.

Pour faire face à la rigueur de l'hiver, nous vous conseillons de savoir choisir et utiliser les fruits et légumes locaux de saison. Nous voici arrivé au terme de cet article. En guise de rappel essentiel, n'oubliez pas que des fruits et légumes variés, locaux et de saison, sont la clé d'une alimentation équilibrée, saine et savoureuse même en hiver. C'est également le meilleur moyen de faire le plein de vitamines et minéraux indispensables à notre bien-être durant cette période. Alors n'hésitez plus, prenez plaisir à cuisiner et savourer ces merveilles hivernales !