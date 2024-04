Se retrouver avec le nez bouché peut être particulièrement inconfortable, surtout la nuit. Heureusement, des remèdes DIY (Do It Yourself), c'est-à-dire faits maison, peuvent vous aider à trouver un sommeil paisible malgré ce désagrément. Pas besoin de connaissances avancées en santé, suivez simplement ces astuces simples et efficaces.

10 minutes 0 minutes facile € Ingrédients



ml

5 gouttes de Huile d'eucalyptus 5 gouttes de Huile de menthe poivrée 5 gouttes de Huile essentielle de lavande 30 ml de Eau bouillie refroidie Ustensiles Flacon vaporisateur Petit bol Cuillère ou pipette Préparation Étape 1 Dans un petit bol, mélangez les huiles essentielles d'eucalyptus, de menthe poivrée et de lavande. Étape 2 Ajoutez progressivement l'eau bouillie refroidie aux huiles essentielles tout en remuant avec une cuillère ou une pipette pour bien disperser les huiles dans l'eau. Mon astuce bien-être Pour améliorer l'efficacité du mélange, gardez-le au réfrigérateur entre les utilisations. L'utilisation de votre spray nasal DIY Avant d'aller dormir, agitez bien le flacon puis vaporisez légèrement sur un mouchoir que vous placerez près de votre oreiller ou directement sur la taie d'oreiller. L'inhalation des vapeurs dégagées par les huiles essentielles peut contribuer à décongestionner le nez et favoriser une respiration plus aisée pour un sommeil réparateur. L'info en plus Le DIY santé offre une alternative naturelle pour prendre soin de soi sans recourir systématiquement aux produits pharmaceutiques. Les huiles essentielles utilisées dans cette recette sont reconnues pour leurs propriétés décongestionnantes (eucalyptus) et apaisantes (lavande). Cependant, il est important de vérifier que vous n'êtes pas allergique à ces produits avant utilisation et de toujours respecter les dosages recommandés. Imprimer 4.2/5 - (8 votes)