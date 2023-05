Selles et chevaux : souffrance réelle ou mythe ? L’équitation à cru, une alternative plus respectueuse ?

Dans le monde équestre, l’utilisation de selles pour monter à cheval est une pratique courante et traditionnelle. Cependant, ces dernières années, une question suscite de plus en plus de débats parmi les cavaliers et les professionnels du secteur : les selles sont-elles réellement bénéfiques pour le cheval ou sont-elles source de souffrance ? Certains estiment, en effet, que l’équitation à cru, c’est-à-dire sans selle, serait une alternative plus respectueuse pour ces animaux majestueux. Dans cet article, nous allons explorer les différentes facettes de cette problématique, en nous appuyant sur des études scientifiques, des témoignages d’experts et des expériences personnelles. Notre objectif est d’apporter un éclairage nuancé sur cette question, afin que chaque cavalier puisse se faire une opinion éclairée et adaptée à sa propre pratique de l’équitation. Alors, selles et chevaux : souffrance réelle ou simple mythe ? L’équitation à cru est-elle vraiment une alternative plus respectueuse ? Plongeons ensemble au cœur de cette controverse passionnante.

Les selles sont un élément essentiel de l’équitation, mais certaines études récentes suggèrent qu’elles pourraient causer des douleurs et des problèmes de dos chez les chevaux. Dans cet article, nous allons explorer si ces affirmations sont fondées, ainsi que les alternatives possibles à l’équitation avec une selle traditionnelle, notamment l’équitation à cru.

L’impact des selles sur le dos des chevaux : réalité ou fiction ?

Il est vrai que certaines selles mal ajustées ou de mauvaise qualité peuvent causer des douleurs et des problèmes de dos chez les chevaux. Cependant, une selle bien ajustée et adaptée à la morphologie du cheval peut prévenir ces problèmes. Les selles doivent être régulièrement vérifiées et ajustées en fonction de l’évolution du poids et de la musculature du cheval.

De plus, il est important de prendre en compte l’impact de la position du cavalier sur le dos du cheval. Un cavalier expérimenté et bien équilibré peut minimiser le stress sur le dos du cheval, tandis qu’un cavalier inexpérimenté ou mal équilibré peut causer des douleurs et des problèmes de dos, même avec une selle bien ajustée.

L’équitation à cru : une meilleure connexion entre le cavalier et sa monture ?

L’équitation à cru, c’est-à-dire sans selle, est une pratique ancestrale qui permet de renforcer la connexion entre le cavalier et sa monture. Elle offre un meilleur contact et une meilleure perception des mouvements du cheval, ce qui peut améliorer la communication et la confiance mutuelle entre le cavalier et le cheval.

Cependant, l’équitation à cru n’est pas sans risques et peut entraîner des problèmes de dos chez les chevaux si elle est pratiquée de manière excessive ou incorrecte. Le poids du cavalier est réparti de manière moins uniforme sur le dos du cheval sans selle, ce qui peut causer des douleurs et des problèmes de dos à long terme.

Les alternatives aux selles traditionnelles : quelles solutions pour préserver le bien-être du cheval ?

Plusieurs alternatives aux selles traditionnelles permettent de préserver le bien-être du cheval tout en offrant une expérience d’équitation confortable pour le cavalier :

Selles sans arçon : Ces selles sont conçues pour épouser la forme du dos du cheval et offrir un contact plus étroit entre le cavalier et sa monture.

: Ces selles sont conçues pour épouser la forme du dos du cheval et offrir un contact plus étroit entre le cavalier et sa monture. Tapis de selle ergonomiques : Ces tapis sont conçus pour offrir un soutien et un confort supplémentaires, tout en répartissant uniformément le poids du cavalier sur le dos du cheval.

La rééducation des chevaux maltraités : les techniques de l’équitation éthologique

L’équitation éthologique est une approche holistique qui vise à améliorer le bien-être et la qualité de vie des chevaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques, émotionnels et comportementaux. Cette approche peut être particulièrement bénéfique pour les chevaux maltraités ou ayant subi des traumatismes, en les aidant à surmonter leurs peurs et à développer une relation de confiance avec les humains.

Les techniques de l’équitation éthologique incluent le travail à pied, le travail en liberté et l’équitation à cru, avec un accent sur l’écoute et la communication avec le cheval, ainsi que le respect de ses limites et de son rythme d’apprentissage.

L’importance de la relation cavalier-cheval : comment développer la confiance mutuelle ?

Une relation de confiance et de respect mutuel entre le cavalier et le cheval est essentielle pour assurer le bien-être et la sécurité de chacun. Cette relation peut être développée grâce à la patience, la communication et la compréhension des besoins et des réactions du cheval. Il est également important de créer un environnement sécuritaire et stimulant, où le cheval peut exprimer son comportement naturel sans crainte de punition ou de maltraitance.

En conclusion, l’utilisation responsable des selles, l’équitation à cru et les alternatives aux selles traditionnelles peuvent contribuer à préserver le bien-être et la santé des chevaux, à condition d’être pratiquées avec respect et compréhension des besoins spécifiques de chaque cheval et de chaque cavalier.

Laurence Debrabant, éthologue et formatrice en équitation éthologique

Frédéric Pignon, dresseur de chevaux et expert en équitation éthologique

Sophie Barreau, vétérinaire spécialisée en médecine équine

