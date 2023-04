Peut-on monter un âne ? Découvrez le poids qu’ils peuvent supporter !

Le dicton populaire dit têtu comme un âne, mais ces animaux robustes et attachants méritent bien plus que cette réputation infondée. En effet, l’âne est une créature docile, intelligente et curieuse qui a longtemps été un compagnon de travail inestimable pour l’homme. Aujourd’hui, on se pose souvent la question de savoir si l’on peut monter un âne et quel est le poids qu’ils peuvent supporter. Afin de vous éclairer sur cette question intrigante, nous avons mené une enquête minutieuse et consulté des experts en la matière. Ainsi, vous découvrirez non seulement les capacités de portage de ces animaux épatants, mais également les bonnes pratiques pour préserver leur bien-être et leur santé. Alors, laissez-vous guider dans l’univers fascinant des ânes et débarrassez-vous des idées reçues sur ces animaux méritant d’être connus et appréciés à leur juste valeur.

Les capacités physiques de l’âne

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’âne est un animal robuste et endurant qui peut porter des charges importantes. En règle générale, un âne en bonne santé peut supporter environ 20 à 25 % de son poids corporel. Ainsi, un âne de taille standard pesant 350 kg peut porter sans difficulté une charge de 70 à 87,5 kg. Il est cependant important de noter que cette capacité dépend de plusieurs facteurs, tels que la race, l’âge, la condition physique et l’état de santé de l’animal.

Pour les enfants, il est tout à fait possible de monter sur le dos d’un âne, à condition de respecter la limite de poids et de prendre soin de l’animal. Les adultes, en revanche, devraient opter pour une monte à cheval, car un âne de taille standard ne pourrait pas supporter leur poids sans risque pour sa santé.

Bien choisir son âne pour monter

Il est essentiel de choisir un âne adapté à la monte pour garantir le confort et la sécurité de l’animal et du cavalier. Voici quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix :

Optez pour une race à la fois robuste et de taille suffisante, comme l’âne de Provence ou l’âne de Poitou.

Préférez un âne âgé de 4 à 15 ans, période durant laquelle l’animal est généralement en pleine forme et apte à effectuer des efforts physiques.

Évaluez le tempérament de l’âne : il doit être docile, sociable et habitué à la présence des humains.

Le matériel adapté à la monte d’âne

La monte à âne nécessite un matériel spécifique pour assurer la sécurité et le confort de l’animal et du cavalier. Voici les équipements indispensables :

Un bât ou une selle adaptée à la morphologie de l’âne, afin de répartir le poids du cavalier de manière homogène et éviter les points de pression.

Un tapis de selle pour protéger le dos de l’âne contre les frottements.

Un licol et une longe pour guider l’âne et le maîtriser en cas de besoin.

L’entretien et le bien-être de l’âne

Même si la monte à âne peut être une activité ludique et agréable, il est crucial de veiller au bien-être et à l’entretien de l’animal. Les ânes ont besoin d’une alimentation équilibrée et adaptée à leurs besoins, ainsi que de soins réguliers tels que le brossage, le parage des sabots et les vaccinations. En outre, ils ont besoin d’une vie sociale avec d’autres ânes ou animaux et d’un environnement adapté où ils pourront se dépenser et se reposer.

Les règles de sécurité pour monter un âne

Enfin, il est important de respecter certaines règles de sécurité lors de la monte à âne, notamment :

Ne jamais surcharger l’âne et respecter la limite de poids qu’il peut supporter.

Adapter le rythme de la monte à l’âne, en évitant les efforts trop intenses ou prolongés.

Porter un casque de protection pour le cavalier, surtout pour les enfants.

Veiller à l’état de santé de l’âne et ne pas le monter s’il présente des signes de malaise ou de fatigue.

En conclusion, il est tout à fait possible de monter un âne, à condition de respecter les capacités physiques de l’animal et de veiller à son bien-être. Avec les conseils et les précautions mentionnés dans cet article, vous devriez être prêt à vivre une expérience à dos d’âne en toute sécurité et dans le respect de l’animal.

Source : L’âne, un compagnon de choix, Jean-Luc Robert, éditions Rustica

Expert : Dr. Pierre-Yves Gaillard, vétérinaire et spécialiste des équidés

Magazine : Les Cahiers de l’Âne

