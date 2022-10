Prime de rentrée exceptionnelle : Voici qui va percevoir cette aide le 15 novembre !

Depuis quelques mois, les français font face à une terrible crise financière. Une situation qui pourrait d’ailleurs aller de pire en pire. Et cela se comprend lorsqu’on voit les différents conflits qui sévissent de par le monde actuellement. Heureusement que l’on peut compter sur les diverses aides de l’État pour y faire face. Une nouvelle aide dite » prime de rentrée exceptionnelle » devrait d’ailleurs faire son arrivée en cette fin d’année à venir. On vous explique !

Prime exceptionnelle de rentrée : une promesse de l’État !

Les aides ne manquent pas depuis le début de l’inflation. Ces dernières visent avant tout à faire remonter le pouvoir d’achat des français en cette situation de crise. Et c’est avec impatience que les français attendent l’arrivée de ces dernières dans leur compte. D’autant plus que les aides sociales sont nombreuses à être proposées par l’État dans le but de rendre les choses plus faciles pour les foyers en question.

Attention, la prime de rentrée exceptionnelle n’est pas la première aide proposée par l’Etat. C’est notamment le cas avec la prime versée en début d’année scolaire. Une aide qui avait notamment pour objectif de faciliter cette transition vers une nouvelle étape mais aussi pour réduire les dépenses des foyers. Dans le calendrier des allocations familiales, cette aide fait partie des dernières de l’année.

Et bien que cette période soit déjà passée, une prime de rentrée exceptionnelle continue d’être envisagée par le gouvernement. Il s’agit cette fois d’un complément aux allocations proposées jusque là. De quoi faire plaisir aux foyers qui attendent déjà son arrivée avec impatience.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, cette aide fait partie des promesses faites par le Chef d’Etat il y a quelques temps de cela. Et ce dernier est donc sur le point de tenir sa parole par rapport à cette aide !

Une aide pour qui ?

Lorsqu’on parle de prime de rentrée exceptionnelle, une question nous vient d’aborde en tête. A qui sera-t-elle versée et quand ? Et bien la réponse à ces deux questions a déjà été donnée par les autorités responsables il y a un moment. A titre de rappel, ce sont donc les foyers qui bénéficient d’une autre allocation qui pourra en profiter. C’est toutefois la nature de cette dernière qui change la donne pour être éligible.

La plupart des foyers bénéficiaires de cette aide ont pu percevoir leur allocation durant le mois de septembre. Un délai qui a pourtant été attribué pour les personnes éligibles grâce aux minimas sociaux les plus courants. Mais désormais, ce sont ceux qui reçoivent la prime d’activité qui seront avantagés !

Prime de rentrée exceptionnelle : Un virement pour quand ?

Maintenant que vous savez si vous êtes éligibles ou non, il est temps de penser au moment où vous percevrez cette belle somme dans votre compte. Si l’on en croit les autorités, cette dernière serait donc disponible à partir du 15 novembre prochain. Une date à retenir pour ceux qui ont hâte d’en profiter !

Pour ce qui est du montant, cela peut être assez variable. En effet, la prime de rentrée exceptionnelle ne sera déterminée qu’en fonction de la composition du foyer. A titre de rappel, une base de 100 euros a toutefois été établie par les autorités.