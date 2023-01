Mystérieuse disparition d’un couple d’octogénaires près de Maubeuge dans le Nord

Un couple d’octogénaires est introuvable depuis maintenant 20 jours. Ils ont disparu après un repas de famille, près de Maubeuge dans le Nord. Leur véhicule n’a pas été retrouvé, c’est un mystère. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante par les services de gendarmerie.

Le couple

Le couple âgé, originaire du Nord, se nommait Monsieur et Madame Bauchet. Ils vivaient depuis plus de 50 ans dans un petit village, non loin de Maubeuge. Les Bauchet avaient beaucoup d’amis dans leur village, et avaient l’habitude de se divertir à des soirées entre amis.

Le couple était à la retraite depuis un certain temps et leur rythme de vie a beaucoup ralenti. Pourtant, Madame Bauchet était toujours très active et prête à donner un coup de main dans le village.

Précédents événements

Le couple a été vu pour la dernière fois le jour de la fête nationale. Ils avaient invité quelques amis à leur maison pour un repas de famille. Des témoins ont rapporté que le couple était en très bonne forme et qu’ils avaient passé une bonne journée.

Le lendemain, le couple n’est pas rentré chez eux. Personne ne sait ce qu’ils sont devenus. Leur véhicule, une vieille Renault 5, n’a pas été retrouvé. C’est à ce moment-là que la famille s’est inquiétée et a alerté les autorités.

Les investigations

Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Les recherches ont été lancées de toutes parts mais jusqu’à présent, rien n’a été trouvé.

La brigade des enquêtes a recueilli des informations auprès des amis et de la famille du couple. Les agents ont également parcouru les routes de la région à la recherche de l’ancienne Renault 5. Mais jusqu’à présent, aucune trace du couple ou de leur véhicule.

Les investigations se poursuivent pour retrouver le couple et comprendre ce qui est arrivé. La famille demande l’aide de tous ceux qui pourraient avoir des informations sur la disparition des Bauchet.

Comment aider les enquêteurs ?

Les services de gendarmerie demandent à toute personne ayant des informations sur cette disparition de contacter le commissariat le plus proche ou à contacter le numéro d’urgence au 112. Vous pouvez également contacter le 06 66 60 88 26 pour toute information.

Si vous avez aperçu le couple, même brièvement, veuillez contacter les enquêteurs.

Si vous avez aperçu leur véhicule, veuillez contacter les enquêteurs.

Si vous avez des informations sur l’emplacement du couple, veuillez contacter les enquêteurs.

Les enquêteurs espèrent que cette information pourra aider à retrouver le couple le plus rapidement possible. La famille Bauchet est très inquiète et espère que leur disparition sera bientôt résolue.