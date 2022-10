Les 12 coups de midi : Stéphane privilégié ? Cette question qui a outré les internautes !

Tous les jours, les fans de Les 12 coups de midi retrouvent un nouvel épisode de l’émission sur la Une. L’occasion pour ces derniers de profiter de ce moment de divertissement mais aussi de soutenir les candidats de Jean-Luc Reichmann. Seulement la victoire de certains d’entre eux peut parfois être source de conflit. Les internautes se seraient d’ailleurs déchaînés sur ce fait en particulier. Les détails !

Les 12 coups de midi : Stéphane continue sur sa lancée !

Voilà plus de 70 parties que Stéphane est dans l’émission Les 12 coups de midi. Ce candidat de Jean-Luc Reichmann a su convaincre par sa grande culture générale. Et au fil des parties, cela s’est prouvé durant les épreuves qu’il a dû passer. Jusque là, aucun de ses concurrents n’a donc réussi à éliminer ce dernier. Pour l’heure, il est celui à faire tomber !

A titre de rappel, Stéphane a enchaîné les victoires jusqu’à atteindre cette place désormais. Il semblerait d’ailleurs que ce dernier soit en bonne voie pour se rapprocher du classement des plus grands maîtres de midi. Une consécration de plus pour ce dernier et on ne peut que lui souhaiter d’atteindre cet objectif.

Mais en attendant, le candidat de Les 12 coups de midi a déjà réussi à se former une petite cagnotte. La somme de cette dernière serait actuellement estimée à 298 800 euros. Un montant dont il peut déjà être fier actuellement ! Malheureusement, les fans ne sont pas tous enthousiasmé par son talent.

Une nouvelle victoire qui ne plaît pas !

Les précédentes parties n’ont pas été faciles pour les candidats de Les 12 coups de midi. Et pourtant, il semblerait que Stéphane s’en soit toujours bien sorti. Un coup de chance ou une véritable culture générale que l’on ne saurait égaler ? Nul ne peut le savoir pour le moment. Les téléspectateurs ont toutefois spéculés sur le sujet une fois de plus.

Le 28 octobre dernier, c’est donc une nouvelle partie que Stéphane a dû faire. L’occasion pour lui de dépasser ses limites mais aussi de mettre son titre en jeu. Il a ainsi fait face à plusieurs personnes dont le talent est tout de même assez impressionnant. Mais leur courage et leur savoir n’a tout de même pas réussi à décrocher la place de ce candidat.

En duel dans Les 12 coups de midi, Stéphane a eu une question assez commune. Jean-Luc Reichmann lui a notamment demandé de trouver le véritable nom d’un athlète Jamaïcain. Une figure très connue des téléspectateurs qui n’est autre que Usain Bolt. De quoi énerver les internautes !

Les 12 coups de midi : Les internautes se déchaînent !

Depuis cet épisode, les internautes ne sont pas restés dans le silence. Ces derniers estiment en effet que les questions posées à Stéphane sont trop faciles. Une situation difficile à accepter pour les fans de « Les 12 coups de midi ». D’autant plus que ce n’est pas la première fois que les candidats de Jean-Luc Reichmann est face à de telles accusations.

En effet, les internautes n’y sont pas allés de main morte pour dévoiler leur ressenti. « Dites moi que c’est une blague, pourquoi Stéphane n’a que des questions niveau CP » avait d’ailleurs fait savoir certains d’entre nous !