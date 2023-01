Explosion spectaculaire d’un camion-citerne à Fillinges (Haute-Savoie)

By

Vendredi 20 janvier, vers 8 heures, un camion-citerne transportant du gaz a pris feu avant de s’embraser. Les flammes atteignant plusieurs mètres de hauteur, l’explosion a été entendue à des kilomètres à la ronde.

Le chauffeur a eu le temps de quitter son véhicule avant que celui-ci ne soit littéralement pulvérisé. Des débris du camion-citerne ont été projetés sur plusieurs dizaines de mètres, jusqu’au pied des maisons. Par chance, la conductrice d’une voiture dont l’arrière a été écrasé par un morceau de la citerne, a été miraculeusement indemne.

L’explosion a été si puissante que les habitants du village ont tous été choqués. Suite à l’incident, un homme est toujours en urgence absolue et plusieurs ont été relogés en urgence.

Résultats des analyses en cours

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’explosion. Les policiers et les pompiers, assistés des techniciens de la police scientifique, ont cherché à récupérer les pièces matérielles et à rechercher les témoins afin de mieux comprendre ce qui s’est passé.

Les autorités attendent désormais les résultats des analyses pour déterminer les causes exactes de l’incident.

Des mesures de précaution

Des mesures de précaution ont été rendues publiques par la préfecture de Haute-Savoie :

Interdiction de s'approcher du lieu de l'explosion et du véhicule,

Interdiction de stationner à proximité et de prendre des photos,

Interdiction d'utiliser son téléphone pour appeler,

Précautions à prendre à cause des possibles fuites de gaz.

Les autorités doivent encore réaliser des tests environnementaux pour vérifier que le gaz n’a pas endommagé l’environnement.