Céline Dion malade : son médecin sort du silence et donne enfin des nouvelles !

Diva incontestée de la musique, Céline Dion est encore dans tous les cœurs. Il est donc normal que sa longue absence inquiète autant les fans. Ces derniers sont d’ailleurs avides d’informations de la part de la chanteuse québécoise. Un souhait qui vient justement d’être exaucé par son médecin personnel qui ne manque pas de donner des nouvelles. On vous explique tout !

Céline Dion : Un arrêt maladie !

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour Céline Dion. Et pour cause : la chanteuse a dû arrêter sa tournée « World Tour Courage » alors qu’elle en avait fait la préparation depuis un long moment. Une pause dont elle ne devait toutefois pas se passer tellement la situation était compliquée. A titre de rappel, sachez que la diva avait été victime d’une maladie peu commune.

En attendant, c’est donc dans le plus grand calme que Céline Dion passe sa convalescence. Cette dernière aurait été victime de spasme musculaire handicapant. De quoi la pousser à se retirer le temps de se reposer et de reprendre des forces. Mais les fans ne peuvent qu’être inquiets de ce qui se passe. Il faut dire que la chanteuse ne donne pas beaucoup de ses nouvelles. Et ce encore moins depuis cet incident.

La famille de la star donne de ses nouvelles !

A défaut de nouvelles de sa part, c’est la famille de Céline Dion qui propose des informations sur son état de santé. Ces derniers sont nombreux à s’être présentés à son chevet depuis qu’elle est malade. L’occasion pour eux également d’avoir des nouvelles à partager afin de rassurer les fans. Et c’est justement ce qu’a fait sa sœur Claudette Dion.

Selon cette dernière, la situation de la chanteuse n’est pas aussi grave que ce que l’on pourrait penser.

La diva québécoise a toutefois besoin de repos pour reprendre des forces rapidement. Et c’est ce qui lui permettrait de retrouver la scène par la suite. En attendant, les fans devront donc faire preuve de patience.

Mais la sœur de la chanteuse n’est pas la seule à avoir des informations croustillantes ! C’est également le cas de son médecin personnel qui aurait d’ailleurs accepté de se confier.

Lors d’un passage à l’antenne, ce dernier avait fait part de la situation de la star de la chanson. Aux dernières nouvelles, il semblerait donc que Céline Dion souffre de ce que l’on appelle un « choc normal ».

Céline Dion : des épreuves à n’en pas finir !

Le choc dont parle le médecin de Céline Dion concerne les différents soucis qu’elle a traversé récemment. En effet, il arrive souvent que le corps réagisse également à la suite d’une épreuve émotionnelle. Et ce ne sont pas les drames qui manquent pour cette dernière depuis quelques années !

A titre de rappel, Céline Dion a perdu son conjoint René Angélil il y a maintenant quelques années. Il en est de même pour son frère ainsi que sa mère qui ne sont plus de ce monde. Autant de perte a donc impacté la santé de la chanteuse. On ne peut toutefois qu’espérer que cette dernière aille mieux.