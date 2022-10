Anne-Sophie Lapix violemment insultée, la journaliste fait un choix radical

Anne-Sophie Lapix fait l’objet de plusieurs critiques sur Twitter. La journaliste n’en pouvait plus. La principale concernée a fini par se déconnecter de ce réseau social. Cela fait désormais deux ans qu’elle n’y est plus active. Et elle n’a toujours pas réactivé son compte depuis. Récemment, la jeune femme a tenu à donner plus d’explications concernant cette déconnexion dans les colonnes de Society. Nous vous donnerons les détails dans les lignes suivantes !

Anne-Sophie Lapix : Une prise de décision radicale !

Les journalistes sont connus pour leur grande aisance relationnelle. Ces personnalités se démarquent souvent grâce à leurs capacités à nouer un lien avec leur public.

La plupart d’entre elles sont d’ailleurs très actives sur les réseaux sociaux. Ce qui est loin d’être le cas de Anne-Sophie Lapix. La présentatrice du JT de France 2 n’est plus présente sur Twitter. Et ce, contrairement à Léa Salamé et Apolline de Malherbe.

Anne-Sophie Lapix ne mène pas une vie facile sur les réseaux sociaux, dont notamment sur Twitter. La jeune femme a toujours été la cible de commentaires haineux sur la plateforme. C’en était trop pour elle !

La présentatrice du JT a de ce fait décidé de désactiver son compte pour de bon. Le vendredi 28 octobre dernier, la principale concernée est revenue sur ce détail lors d’une interview accordée à Society.

La présentatrice du JT se confie sur cette déconnexion inattendue !

« Ce n’était plus possible. Je l’ai fermé deux fois, en vérité », avait-elle commencé. Anne-Sophie Lapix est ensuite revenue sur le début de l’histoire. Tout a apparemment commencé en 2018.

La présentatrice de journal voulait faire une blague sur les footballeurs à cette époque. « J’ai repris un mot de Pierre Desproges pour le lancer, en disant : Bientôt la Coupe du monde, on va pouvoir voir des millionnaires courir après un ballon », s’est-elle souvenue.

Certains internautes n’avaient pourtant pas l’air d’avoir compris cette plaisanterie. Beaucoup ont été apparemment dégoûtés de cette remarque lancée par Anne-Sophie Lapix. « Dès le lendemain, déclaration de guerre sur les réseaux sociaux. Je n’avais jamais vu ça », avait-elle raconté.

La journaliste faisait l’objet de nombreuses insultes de la part des internautes. La principale concernée avait d’ailleurs jugé ces critiques comme exagérées. « C’était vraiment violent », soulignait-elle !

Anne-Sophie Lapix : « Là aussi, c’était fou » !

Anne-Sophie Lapix a tenu à s’expliquer face à toutes ces remarques. Pour ce faire, elle a préféré suivre le conseil d’un ancien directeur de l’information de France TV. Elle révèle avoir créé un nouveau compte pour répondre à ces internautes mécontents.

La présentatrice du JT a indiqué ne rien avoir contre les footballeurs. « (…) et je crois que j’avais voulu rajouter ‘ni contre les millionnaires’. Là, on m’a dit ‘non », avait-elle expliqué. Les commentaires haineux ont refait surface deux ans plus tard. L’intervention d’Édouard Philippe au moment du premier confinement avait rendu l’affaire encore plus compliquée.

Anne-Sophie Lapix faisait de nouveau l’objet d’une grande discussion. Les messages virulents de la part des internautes étaient au rendez-vous. « Là aussi, c’était fou. Mais on ne m’a pas demandé de revenir, donc mon compte est toujours inactif », soulignait-elle. Anne-Sophie Lapix reste pourtant confiante et continue de garder le cap. Il en faut plus pour déstabiliser la présentatrice du JT. Ce qui l’a amené à établir de nouveaux principes pour éviter les attaques des internautes.

« Pour tenir, on essaie déjà d’éliminer le plus possible les mots, les expressions, les attitudes à l’antenne », avait-elle déclaré. Avant d’expliquer : « Comme pendant mes interviews : je fais en sorte qu’elles soient le plus ‘droites’ possible. Pas la moindre ironie. Le moins de mots possible » !